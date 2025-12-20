Claudiu Răducanu s-a pus pe picioare. Scăpat din procesul de divorț, Blocnotes face afaceri imobiliare

Claudiu Răducanu (49 de ani) duce viață de nabab, postând pe rețelele de socializare (contul de TikTok claudiu.raducanu14) imagini din Dubai, unde își petrece vacanța împreună cu noua sa familie.

Căsătorit cu Alice în 2001, el a divorțat cu scandal în 2009. Cu noua familie, fostul golgheter al României activează în domeniul imobiliar. A publicat anunțuri de vânzare a unor case ridicate sau aflate în proces de construcție, toate în zona Craiovei.

Și arată că duce o viață prosperă, așa că le-a arătat prietenilor de pe Tik Tok un „blocnotes și mai mare”, Burj Khalifa. S-a vrut o ironie la adresa celor care l-au luat peste picior în trecut.

La Steaua, întrebat dacă s-ar muta într-un „blocnotes”, le-a replicat cu seninătate: „Bineînțeles, cum să nu locuiesc într-un blocnotes dacă mi-l dă clubul?!”.

Pe fundalul fotografiilor realizate în cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite se poate vedea Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume (828 metri).

„Pentru cei care nu pot dormi noaptea, v-am pus un «blocnotes» și mai mare, ca să aveți ce privi, iar pentru cei care cu adevărat mă apreciază, vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase”, a scris fostul atacant pe TikTok, unde are puțin peste 5.400 de urmăritori.