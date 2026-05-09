Video Momentul în care Diana Șoșoacă rupe un steag al UE, într-un videoclip postat de Ziua Europei. „Ia tu partea ta si-mi iau si eu partea mea!”

Europarlamentara Diana Șoșoacă a publicat un videoclip online în care apare rupând un steag al Uniunii Europene, chiar astăzi, de Ziua Europei. Imaginile au fost însoțite de mesajul: „9 mai 2026 - Mănăstirea Plăviceni. Împărțirea sferelor de influență și a polilor de putere”.

În înregistrare, președinta partidului S.O.S. România face o serie de declarații cu tentă simbolică, în contextul Zilei Europei și al Zilei Independenței României.

„Acuma, că e ziua Europei, noi vrem... Miron, eu îmi vreau, că e și ziua Independenței României, eu vreau partea mea din Europa. Păi și eu vreau partea mea. Păi da, eu vreau partea mea din Europa! Haide toată lumea, toată lumea, ne vrem partea din Europa! Asta-i partea mea! Vai! Ți-ai luat partea ta din Europa, eu am luat România mea! Hai, ia tu partea ta și-mi iau si eu partea mea! La mulţi ani, România!”, afirmă Diana Șoșoacă, în timp ce rupe o porțiune din drapelul european.

Momentul publicat pe rețelele sociale a stârnit reacții în mediul online: „Noi suntem în Europa de când ne-am născut ca neam.. Dar cei ce fac asemenea gesturi, nu au cred eu dreptul să-și bată joc de un simbol dorit de multe națiuni... Ar fi necesară o măsură legală, pentru a clarifica acestă acțiune nesăbuită”, a scris un utilizator Facebook. Este de menționat că au fost și comentarii de apreciere la adresa Dianei Șoșoacă.

Europarlamentara a participat recent și la recepția organizată de Ambasada Federației Ruse la București, cu ocazia celebrării zilei de 9 mai, Ziua Victoriei.

Potrivit unui comunicat transmis de Partidul S.O.S. România, Diana Șoșoacă a fost prezentă la eveniment și a purtat discuții cu ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev. Reprezentanții formațiunii susțin că participarea a avut drept scop reafirmarea unei politici externe „bazate pe dialog și respect”, precum și susținerea dialogului diplomatic.