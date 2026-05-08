Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Mesajul cu dublu sens trimis de Zelenski lui Vladimir Putin înainte de 9 mai: „Se permite desfășurarea paradei în orașul Moscova”

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj cu dublu sens Kremlinului înaintea paradei de Ziua Victoriei, anunțând oficial că Ucraina nu va lovi Piața Roșie. În decretul publicat la Kiev apare formularea: „Se permite desfășurarea paradei în orașul Moscova”.

Zelenski a semnat decretul prin care îi "permite" lui Putin să-şi ţină parada. FOTO: gov. Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat vineri, 8 mai, un decret cu o formulare care a atras imediat atenția presei și a comentatorilor politici, prin tonul său neobișnuit și mesajul transmis indirect Kremlinului înaintea paradei militare de 9 mai de la Moscova.

Documentul oficial anunță că Ucraina nu va lovi Piața Roșie în timpul ceremoniei organizate de Rusia de Ziua Victoriei, însă formularea aleasă de liderul de la Kiev a fost interpretată ca o ironie politică la adresa Moscovei și a lui Vladimir Putin.

În decret apare explicit formularea: „Se permite desfășurarea paradei în orașul Moscova”, expresie care sugerează simbolic faptul că securitatea evenimentului depinde inclusiv de decizia Ucrainei de a nu ataca capitala rusă într-un moment extrem de sensibil pentru Kremlin. Documentul a fost publicat pe site-ul oficial al Președinției Ucrainei.

„DECRET AL PREȘEDINTELUI UCRAINEI Nr. 374/2026

Privind desfășurarea paradei în orașul Moscova

Având în vedere numeroasele solicitări, în scop umanitar, discutat în cadrul negocierilor cu partea americană din 8 mai 2026, decid:

Se permite desfășurarea paradei în orașul Moscova (Federația Rusă) la data de 9 mai 2026.

Pe durata paradei (începând cu ora 10:00 dimineața, ora Kievului, în data de 9 mai 2026), perimetrul teritorial al Pieței Roșii se exclude din planul de utilizare a armamentului ucrainean”, scrie în decretul prezidenţial, care menţionează inclusiv coordonatele exacte ale zonei care va fi exceptată temporar de la eventuale operațiuni militare ucrainene.

Mesajul transmis de Volodimir Zelenski vine într-un moment de tensiune maximă între Kiev și Moscova, după o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective aflate pe teritoriul Rusiei și pe fondul temerilor Kremlinului privind posibile incidente în timpul paradei militare.

La scurt timp după publicarea decretului, liderul ucrainean a explicat și motivația deciziei, afirmând că prioritatea Kievului rămâne recuperarea prizonierilor de război ucraineni.

„Piața Roșie este mai puțin importantă pentru noi decât viețile prizonierilor ucraineni care pot fi aduși acasă”, a transmis Zelenski printr-un mesaj distribuot pe platforma X, în care, de asemenea, îi mulţumeşte lui Donald Trump pentru medierea acestui armistiţiu.

„În ultimele zile au existat numeroase apeluri și semnale privind situația de mâine de la Moscova, în legătură cu capacitățile noastre ucrainene de lovire la mare distanță. Principiul simetriei în acțiunile noastre este bine cunoscut și a fost comunicat clar părții ruse. Un argument suplimentar pentru Ucraina în stabilirea poziției noastre a fost întotdeauna rezolvarea uneia dintre principalele probleme umanitare ale acestui război – și anume eliberarea prizonierilor de război. Piața Roșie este mai puțin importantă pentru noi decât viețile prizonierilor ucraineni care pot fi aduși acasă.

De aceea, astăzi, în cadrul procesului de negocieri mediat de partea americană, am primit acordul Rusiei pentru realizarea unui schimb de prizonieri în formatul 1.000 la 1.000. De asemenea, trebuie instituit un regim de încetare a focului pe 9, 10 și 11 mai. Ucraina lucrează constant pentru a-și aduce oamenii acasă din captivitatea rusă. Am instruit echipa noastră să pregătească rapid tot ceea ce este necesar pentru schimb.

Îi mulțumesc președintelui Statelor Unite și echipei sale pentru implicarea diplomatică productivă. Ne așteptăm ca Statele Unite să se asigure că partea rusă își respectă aceste acorduri.

Slavă Ucrainei!”, a scris Volodimit Zelenski pe platforma X.

Tot vineri, președintele american Donald Trump anunţa că el a fost artizanul unui armistiţiu de trei zile între Ucraina şi Rusia, în perioada 9-11 mai

 „Sunt încântat să anunț că va exista o ÎNCETARE A FOCULUI DE TREI ZILE (9, 10 și 11 mai) în războiul dintre Rusia și Ucraina”, a scris Trump pe platforma Truth Social, precizând că armistițiul ar urma să includă și un schimb masiv de prizonieri.

