Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a reacționat sâmbătă, 9 mai, într-o postare pe Facebook, la mesajul transmis de președintele Nicușor Dan de Ziua Europei, afirmând că apreciază faptul că șeful statului a vorbit „pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei”.

Antonescu a spus că salută „cu plăcută surprindere” poziționarea lui Nicușor Dan și a invocat declarațiile acestuia despre activitatea DNA în mandatul fostei șefe a instituției, Laura Codruța Kövesi.

”Mă bucură comunicarea de azi, de Ziua Europei, a Președintelui României. Salut cu plăcută surprindere faptul că dl. Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei. Împreună cu răspunsul dat la întrebarea despre DNA în mandatul dnei Kovesi (răspuns timid, dar care arată măcar o doză prețioasă de bun simț), împreună cu faptul că nu s-a conformat „ordinelor” isterice ale haitei bolșevice pretins „reformatoare” sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut”, a scris Crin Antonescu într-o postare pe Facebook.

Fostul candidat la prezidențiale a criticat dur și comentariile primite online, susținând că cei care îl atacă „fără nicio urmă de argument” sunt „idioți reali, în carne și oase”.

În același mesaj, Antonescu l-a menționat și pe gazetarul Cristian Tudor Popescu, afirmând că declarațiile acestuia despre foști și actuali lideri politici îl fac să nu mai fie afectat de reacțiile critice din mediul online.

”În atenția celor care se năpustesc cu injurii (lipsite și acelea de imaginație), fără nicio urmă de argument, de rațiune sau (Doamne ferește!) de politețe: eu nu vă consider „boți”, ci idioți reali, în carne și oase, cu minte puțină și ură enormă. Vă puteți desfășura în continuare, atâta puteți, asta e bucuria voastră și contribuția voastră la o Românie „modernă” (ca polul lui Bolojan). Dar trebuie să știți că nu mă enervează, nu mă deprimă, nu mă mai dezgustă. Și nici despre tristețe nu mai poate fi vorba. După ce l-am văzut pe CTP afirmând că Băsescu a făcut cel mai puțin rău României (în zece ani) și Nicușor Dan cel mai mult rău (într-un an), nu mai pot fi trist pentru ce postează unul, o mie sau un milion de imbecili oarecare”, a mai menționat Crin Antonescu.

Nicușor Dan a declarat în mesajul de Ziua Europei că Uniunea Europeană a făcut și greșeli, oferind ca exemple renunțarea la energia nucleară, dependența de gazul rusesc, neglijarea industriei de apărare și unele politici de mediu pe care le-a considerat excesiv de ambițioase.

„Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear, și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când, în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase, și-a afectat industria grea, și asta a fost o greșeală. Când, pe mai multe subiecte, a acționat ideologic, a fost, de asemenea, o greșeală”, a afirmat președintele.