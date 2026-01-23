Tatăl lui Mario, băiatul ucis în Cenei, este arestat şi cel mai probabil nu va ajunge la înmormântare. Motivul pentru care a ajuns în spatele gratiilor

Tatăl lui Mario Alin Berinde, copilul ucis cu sânge rece de cei trei adolescenți care au planificat crima timp de o lună, se află în detenție și, cel mai probabil, nu va putea participa la înmormântarea fiului său.

Mario era crescut doar de mama sa, după ce părinţii săi divorţaseră, suferea foarte mult din cauza situației tatălui său, aflat în detenție, și spera să îl vadă eliberat, însă, din păcate, nu am mai apucat acest moment. Drama este cu atât mai mare cu cât, cel mai probabil, bărbatul nu va putea ajunge la înmormântarea de sâmbătă, 24 ianuarie, pentru a-şi lua adio de la fiul său, a povestit primarul din Cenei, Tanasin Sîrgean, care afirma că tatăl copilului, Viorel Berinde, se află în închisoare pentru fapte de violență.

Motivul pentru care a ajuns în spatele gratiilor

Potrivit documentelor judiciare consultate de Fanatik, bărbatul a fost trimis recent în judecată și figurează ca inculpat într-un dosar înregistrat la Tribunalul Timiș la data de 15 octombrie 2025. Potrivit documentelor din dosar, Viorel Berinde este urmărit penal pentru furt, participație improprie la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (șase acte materiale, dintre care cinci consumate și unul rămas în faza de tentativă), precum și pentru participație improprie la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, tot în formă continuată.

Faptele ar fi avut loc în data de 12 iunie 2023, când Viorel Berinde ar fi luat cardul fostei sale soții și s-ar fi dus, împreună cu un prieten, la două bancomate. Sub pretextul că nu dorea să coboare din mașină, acesta i-ar fi cerut prietenului său să facă mai multe retrageri, în valoare totală de 5.000 de lei. Pentru că nu a ştiut nimic despre sustragerea cardului, acesta a fost declarat nevinovat.

Luna trecută, Tribunalul Timiș a decis începerea judecății lui Viorel Berinde în acest dosar, iar următorul termen a fost stabilit pentru data de 17 februarie.

Cei care l-au cunoscut pe Mario l-au caracterizat ca un copil sensibil, inteligent și profund afectat de problemele din familie. Psihologul școlii la care învăța băiatul a descris relația apropiată pe care a avut-o cu acesta și modul în care Mario reușea, în ciuda problemelor emoționale, să fie un sprijin pentru cei din jur.

„Eu am lucrat cu acești copii trei ani de zile. Mario (băiatul ucis, n.r.) era un copil cu care eu personal m-am înțeles foarte bine. Și el îmi era un ajutor foarte mare în școală. […] Am muncit mult pentru a avea această relație apropiată cu el, care se baza pe încredere. Niciodată nu i-am arătat cumva că i-aș încălca încrederea. Și pe acest considerent puteam să discut cu el. El s-a deschis foarte mult, având în vedere că avea și el situații emoționale puternice. Orice se întâmpla în școală, orice conflict a existat în școală, puteam să am încredere în el că îmi spune adevărul.

Mario era tot timpul era cel care era deasupra tuturor şi cognitiv era destul de dotat şi financiar era destul de bine poziţionat faţă de alţi copii. Ba chiar îi ajuta pe cei nevoiaşi, că mai îmi spunea: «Doamna, le-am dat câte o pizza» sau «le-am dat adidaşii mei»”, a declarat psihologul școlii, Beatrice Măguran, potrivit news.ro.