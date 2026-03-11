search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ursula von der Leyen a dezvăluit cât au costat zece zile de conflict în Orientul Mijlociu Uniunea Europeană

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Creșterea prețurilor la energie, provocată de tensiunile din Orientul Mijlociu, a generat costuri suplimentare de aproximativ trei miliarde de euro pentru Uniunea Europeană în primele zece zile de conflict. Anunțul a fost făcut de președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene/FOTO:EPA/EFE
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene/FOTO:EPA/EFE

Potrivit acesteia, creșterea prețurilor la gaz și petrol pe piața europeană arată încă o dată cât de vulnerabil rămâne blocul comunitar în fața dependenței de combustibili importați.

„Uniunea Europeană are propriile resurse energetice – energia regenerabilă și energia nucleară. Costurile acestora nu s-au modificat în ultimele zece zile”, a subliniat von der Leyen.

Oficialul european a precizat că la nivelul UE se analizează mai multe soluții pentru a reduce impactul prețurilor ridicate la gaz asupra costului energiei electrice pentru consumatori.

Printre măsurile discutate se numără extinderea acordurilor pe termen lung dintre producătorii de energie regenerabilă și state, acordarea de sprijin financiar din partea guvernelor, dar și posibilitatea introducerii unor subvenții sau limite pentru prețul gazului.

Declarațiile vin într-un context tensionat pe piețele energetice, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

La rândul său, președintele Consiliul European, António Costa, a avertizat recent că escaladarea violențelor din regiune ar putea avantaja Rusia, întrucât prețurile la energie cresc rapid, iar atenția internațională se îndepărtează de războiul declanșat de Moscova în Ucraina.

Costa a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să continue să apere ordinea internațională bazată pe reguli și a făcut apel la toate părțile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu să revină la negocieri.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
gandul.ro
image
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
mediafax.ro
image
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
fanatik.ro
image
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
libertatea.ro
image
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Marco Rubio, încălţat cu pantofi prea mari, făcuți cadou de Donald Trump: "Toți se tem să nu îi poarte"
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Minivacanțe pentru români în următoarele trei luni. Ce zile libere urmează în 2026
playtech.ro
image
Primăria Sectorului 1 i-a abandonat în noroi, oamenii răspund cu umor amar: „Ambulanţa? Pompieri? Atenție! Se termină asfaltul! Drum greu practicabil!” FOTO
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
„Drum lin către stele, iubirea mea” Cătălin, un tânăr de 24 de ani din Suceava, s-a stins din viață după ce s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. Era căsătorit și avea două fetițe
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Denunț la DNA privind modul în care ministrul Oana Țoiu a organizat repatrierea românilor din Dubai. Vizat este și cazul fiicei lui Ponta. Cine l-a depus
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
„Cea mai frumoasă fată din lume” a fost cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau. FOTO
click.ro
image
„Prost am fost la 18 ani!” Cine câștigă mai bine în România: cei cu studii superioare sau cei fără?
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Supa gulas Sursa foto shutterstock 221586598 jpg
Atenție! Supa gulaș creează dependență după prima lingură
clickpentrufemei.ro
manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul! Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!