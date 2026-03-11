Ursula von der Leyen a dezvăluit cât au costat zece zile de conflict în Orientul Mijlociu Uniunea Europeană

Creșterea prețurilor la energie, provocată de tensiunile din Orientul Mijlociu, a generat costuri suplimentare de aproximativ trei miliarde de euro pentru Uniunea Europeană în primele zece zile de conflict. Anunțul a fost făcut de președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen.

Potrivit acesteia, creșterea prețurilor la gaz și petrol pe piața europeană arată încă o dată cât de vulnerabil rămâne blocul comunitar în fața dependenței de combustibili importați.

„Uniunea Europeană are propriile resurse energetice – energia regenerabilă și energia nucleară. Costurile acestora nu s-au modificat în ultimele zece zile”, a subliniat von der Leyen.

Oficialul european a precizat că la nivelul UE se analizează mai multe soluții pentru a reduce impactul prețurilor ridicate la gaz asupra costului energiei electrice pentru consumatori.

Printre măsurile discutate se numără extinderea acordurilor pe termen lung dintre producătorii de energie regenerabilă și state, acordarea de sprijin financiar din partea guvernelor, dar și posibilitatea introducerii unor subvenții sau limite pentru prețul gazului.

Declarațiile vin într-un context tensionat pe piețele energetice, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

La rândul său, președintele Consiliul European, António Costa, a avertizat recent că escaladarea violențelor din regiune ar putea avantaja Rusia, întrucât prețurile la energie cresc rapid, iar atenția internațională se îndepărtează de războiul declanșat de Moscova în Ucraina.

Costa a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să continue să apere ordinea internațională bazată pe reguli și a făcut apel la toate părțile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu să revină la negocieri.