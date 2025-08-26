România construiește prima centrală pe hidrogen cu bani din PNRR. Termen de finalizare: iunie 2026

O centrală pe hidrogen se construiește în România, cu fonduri de sute de milioane de lei din PNRR, a anunțat marți ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, care a precizat că va putea fi pusă în funcțiune în iunie 2026.

„Am făcut azi o vizită de teren la Constanța, pe șantierul noii centrale termoelectrice care se ridică pe amplasamentul vechiului CET Palas.

Este un pas uriaș pentru comunitatea de aici. O investiție de sute de milioane de lei, finanțată în mare parte prin PNRR, prinde contur și va oferi eficiență energetică și mai multă siguranță pentru oameni, pentru familiile care vor avea căldură și apă caldă la timp și la costuri sustenabile.

Ce m-a impresionat este viziunea pe termen lung. Noua centrală va funcționa pe gaz natural, dar este deja pregătită să utilizeze hidrogen verde, ceea ce înseamnă că orașul are șansa să facă tranziția către o energie curată și durabilă”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, investiția este în desfășurare, cu termen de finalizare în iunie 2026.

La fel de important, a adăugat ministrul, reabilitarea rețelelor termice primare de transport al energiei termice, finanțată prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), este aproape finalizată, cu un stadiu al lucrărilor de peste 98%.

„Împreună, aceste proiecte asigură nu doar producția, ci și transportul eficient al energiei termice, un beneficiu direct pentru locuitorii Constanței.

Am apreciat discuțiile purtate cu primarul Constanței, domnul Vergil Chițac, care susține cu determinare aceste investiții esențiale pentru oraș. Este nevoie de implicare locală și de colaborare strânsă pentru ca aceste proiecte să devină realitate și să aducă schimbarea de care comunitatea are nevoie.

M-am bucurat să văd echipele de pe teren, oameni dedicați care muncesc zi de zi pentru ca acest obiectiv să devină realitate.

Constanța va avea o centrală modernă, capabilă să răspundă provocărilor climatice și nevoilor reale ale comunității.

Aceasta este, pentru mine, esența investițiilor europene: proiecte concrete, care fac ca viața oamenilor să devină mai bună”, a încheiat oficialul MIPE.