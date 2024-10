Video Viața românilor în țara unde peste 4.000 de euro lunar nu-ți asigură un trai decent. „Oamenii coboară din Mercedes și probează haine second hand”

Vloggerul Cosmin Avram a prezentat viața unei familii de români din Elveția. Aceștia au explicat că un salariul de 4-5.000 de euro luna (echivalentul în franci elvețieni) nu asigură o viață decentă pentru o familie într-una dintre cele mai bogate țări din Europa.

Vloggerul Cosmin Avram a ajuns, zilele trecute, într-un sat din Elveția, invitat de doi români din Constanța care locuiesc de 4 ani în țara cantoanelor.

Petrică și Andreea l-au dus pe cunoscutul călător la două obiective turistice pitorești – Santis, unul dintre cei mai înalți munți din Elveția, și orașul Saint Gallen.

„Nu vreau să exagerez, dar cred că este cel mai frumos loc pe care l-am vizitat până acum, cel mai frumos loc verde”, a spus Cosmin, în vlog, despre Elveția.

„Și Japonia a fost extraordinară. Este o curățenie extraordinară, la fel ca aici, dar Elveția este altceva, e mult mai mult verde. În Japonia găsim, sau cel puțin eu am găsit, mai multe betoane. Aici ești în natură, în mijlocul naturii și văd iarba că este tăiată perfect peste tot, chiar și în vârful muntelui, chiar și pe traseu am văzut: totul este la milimetru, precizie elvețiană, cam toate câmpurile”, a explicat vloggerul.

Cei doi români din Constanța, care i-au fost gazde lui Cosmin Avram, sunt de patru ani în Elveția.

„Ne place foarte mult, dar viața nu e așa ușoară. Majoritatea prețurilor sunt mari, dar pentru frumusețea care e aici merită”, a susținut Petrică.

„Prețurile sunt mult mai mici în Germania”

Pentru românii veniți de la malul mării, Elveția a fost total diferită. „Chiar dacă în România sunt o grămadă de locuri frumoase ca acestea, nu am avut ocazia să le vedem. Ai acces greu la ele în România”, a susținut Adreea.

„Aici toate satele au primăria proprie care beneficiază de taxele din tichetele de telecabină. În România, sunt mai multe firme private. Aici aproape totul este de „stat”. Și firmele de transport sunt deținute de primăriile de aici”, spune Petrică.

El a locuit, anterior, în Germania timp de 4 ani.

„Diferența dintre Elveția și Germania nu este foarte mare din punct de vedere cultural, dar de exemplu în Germania obții foarte greu chirie, în schimb în Elveția obții foarte ușor, dacă ai un loc de muncă stabil. În Germania obții foarte ușor de muncă, chiar dacă nu știi foarte bine limba. În Elveția, găsești foarte greu loc de muncă. Doar dacă știi foarte bine limba și dacă ai o calificare, găsești ușor un loc de muncă . Pe lângă asta, aici dacă nu ai loc de muncă, foarte greu găsești chirie”, explică Petrică.

Din punct de vedere al curățeniei, ambele țări stau foarte bine, a precizat el.

Prețurile, însă sunt „mult mai mici în Germania”, spune acesta. Dar calitatea produselor este superioară în Elveția. „De exemplu, un piept de pui de la Kaufland, luat din Germania, de multe ori, are apă din el, ceea ce în Elveția nu se întâmplă”.

„Cred că toate aceste lucruri se rezumă la un singur cuvânt: educație”

Cosmin Avram s-a declarat cucerit de Elveția: „Până în acest moment nu am găsit nimic de reproșat acestui loc. Suntem la țară, la munte, în pustietate, spuneți cum vreți, dar în realitate suntem într-un loc de basm, totul e făcut cu gust, totul arată foarte, foarte frumos, îngrijit, curățenie. Cred că toate aceste lucruri se rezumă la un singur cuvânt educație”.

Deși nivelul de trai este foarte ridicat, comparabil cu țările nordice, totuși, spune Petrică, Finlanda, Elveția se numără printre țările care au un nivel foarte mare de sinucigași.



Petrică susține că în Elveția cheltuielile sunt foarte mari într-o familie și poți intra ușor în dificultate dacă nu lucrezi o lună-două de zile.

Cosmin a încercat un restaurant din St. Gall, unde pentru un meniu de steak vită cu legume și cartofi prăjiți circa 20 de euro (Cosmin a făcut transformarea din franci în euro-nr). O cafea a fost 4,5 euro, iar un vin fiert costă circa 5 euro. „Foarte bună mâncarea”, a concluzionat el.

În centrul orașului St. Gall, vloggerul a găsit o piață de haine la mâna a doua și a fost impresionat de faptul că oameni cu mașini scumpe se opreau să cumpere de aici: „În Elveția, oamenii se îmbracă de la second hand. Are dreptate Andreea, doar în România e o rușine să-ți cumperi haine la mâna a doua. Oamenii coboară din Mercedes și probează haine second hand”.

De ce nu s-ar întoarce în România

Cosmin l-a întrebat pe constănțeanul care de 4 ani locuiește în Elveția dacă are planuri de revenire în țară: „În România nu ne vom întoarce niciodată. Dacă cumva nu va mai merge situația aici. Dacă cumva ce va îngreuna cumva vom merge în altă țară spre Canada, Australia sau chiar America”.

Întrebat „de ce?”, Petrică a spus: „viața nu e așa de ușoară. Sunt foarte multe greutăți care îți vin, cum ar fi, în cazul în care vrei să-ți faci o firmă, de exemplu, este foarte greu din cauza autorizațiilor, trebuie foarte multe documente, pierzi foarte mult timp la ghișee. Aici, poți să faci totul online, nu trebuie să mergi nicăieri să faci o programare.”

Petrică a mărturisit că de mult se gândesc la întoarcerea acasă și,, deși în ultimii ani au sesizat „o mică îmbunătățire, politic totul este la fel sau chiar mai rău.”

„Un salariu mediu, de 4.000-5.000 de franci, nu asigură un trai decent”

Cu toate acestea, viața în Elveția nu e ușoară. „Dacă nu ai de muncă, e foarte greu și aici. Este greu chiar și cu un salariu, dacă doar un membru de familie muncește, cheltuielile sunt foarte mari pentru o familie de patru persoane, cum suntem noi și copiii noștri. Oricât de mult ai face economie, după ce ai achitat toate cheltuielile nu rămâne foarte mult sau, în unele cazuri, nu mai rămâne chiar nimic”, spune Petrică.

Nici chiar un salariu mediu, de 4.000-5.000 de franci nu asigură un trai decent, spune el. „Într-o familie, dacă două persoane muncesc aduc 8-10.000 de franci pe lună. Cu 8.000 de franci se descurcă să achite facturile și să aibă un trai decent. Pot și pune ceva deoparte”, explică constănțeanul.

Un trai decent înseamnă cheltuielile de minim 3.000 de franci, spune Petrică. „Dacă dorești să ai diverse abonamente la internet, sau la cablu TV, sau la sală, cheltuielile cresc. „Noi avem cheltuieli în jur de 4.000 pe lună, sunt luni în care facturile sar de 5.000”, spune Petrică.

Întrebat dacă e un lucru care nu-i place la elvețieni, constănțeanul susține, că în ultima vreme lucrurile s-au schimbat, dar elvețienii în vârstă sunt „mai fixiști, sunt foarte fixați pe anumite chestii. Vor ca lucrurile să se facă așa cum știu ei, iar dacă tu o faci chiar mai bine sau diferit, nu le place. Tu trebuie să faci exact cum zic ei”.

„Salariile în Elveția sunt destul de mari, dar în comparație cu cheltuielile nu sunt destul de mari încât să acopere cheltuielile într-o familie, dacă o singură persoană muncește. Facturile în într-o familie cu doi copii, de exemplu, ajung de la 3.000-4.000, poate chiar 5.000”, detaliază Petrică.

Un salariul de 4000-5000 de franci nu este unul mare în Elveția.

„În Germania, cheltuielile sunt foarte mici, mâncarea cu e mult mai ieftină, dar dacă câștig 2.000-3.000 de euro e lejer. Sunt foarte multe persoane care câștigă 1.500, care e cam salariul minim în Germania, unde ai cheltuieli de 800-900 de euro. În schimb, aici salariul începe de la 3000 e franci în sus și poate ajunge la 5-6.000 ce franci pe șantier, unde munca e și mai grea”, detaliază acesta.

Petrică susține că soția sa, Andreea, nu lucrează, deoarece ar fi foarte scumpă grădinița privată sau bona pentru copilul cel mic, iar impozitul ar crește foarte mult. „Dacă Andreea începe munca și câștigă în jur de 3000 de franci, 1.500 dăm pe grădiniță, mai dă 200 pe transport. Sunt multe cheltuieli și la final de lună nu rămâne cu nimic. Dacă ar munci ne-ar crește impozitul și aș lua și eu salariul mai mic”, explică Petrică.

Impozitul este diferit în funcție de câți membri ai în familie, cu cât mai mulți, cu atât mai mic e impozitul.

El a mai susținut că din salariu se plătesc asigurările medicale private, contribuția la pensie și alte taxe cum este și pensia de invaliditate. „Sunt și persoane care stau pe ajutoare sociale, dar nu prea există multe ajutoare sociale aici, doar șomajul și doar pensiile de handicap”, spune Petrică.