Rețea de corupție într-un batalion MApN: posturi vândute, pensii umflate și lemn furat cu camioane militare. Miruță trimite cazul la DNA

Ministerul Apărării Naționale a sesizat Direcția Națională Anticorupție în urma unui control operativ efectuat la Batalionul 52 Geniu „Tisa” din Satu Mare, unde au fost descoperite nereguli grave.

Anunțul a fost făcut joi, într-o conferință de presă, de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a precizat că mandatul comandantului unității a fost întrerupt, iar concursurile organizate ilegal vor fi anulate.

Potrivit ministrului, controlul a scos la iveală ocuparea ilegală a unor posturi de soldat și soldat gradat profesionist, precum și modificarea rezultatelor la selecția unor candidați, astfel încât persoane respinse inițial să fie declarate admise.

„În urma controlului operativ, la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, s-a găsit situaţia modificării rezultatelor de selecţie a unor candidaţi, astfel încât să fie declaraţi admişi cei care fuseseră declaraţi respinşi. S-a găsit modificarea rezultatelor, iar în conformitate cu declaraţiile unora dintre cei implicaţi, schema asta s-a întâmplat inclusiv prin sume de bani date celor care organizau aceste selecţii”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o conferinţă de presă.

Totodată, au fost identificate „activități inexistente inventate pentru încasarea unor sume de bani”. Acestea nu doar că au generat venituri necuvenite, dar au dus și la majorarea pensiilor pentru unii militari. „Sumele încasate pe activități care nu au fost desfășurate au dus la creșterea pensiei cu până la 2.000 de lei pe lună”, a subliniat ministrul.

Lista neregulilor continuă cu „folosirea camioanelor militare în scopuri personale, existența unei rețele de magazine ilegale în interiorul unității., fără autorizații și fără respectarea normelor sanitare sau fiscale, precum și utilizarea militarilor în gospodăriile și proprietățile personale ale superiorilor”.

Militari folosiți în gospodăriile superiorilor

„Au fost identificate situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi de superiori pentru activităţi în proprietăţi şi curţi personale. Au fost găsite situaţii de tăieri masive şi ilegale de lemn care au fost duse în mediul gospodăresc al celor care conduceau unitatea, utilizându-se inclusiv camioanele militare pentru transportul acestor mase lemnoase. Au fost găsite misiuni fictive de transport al personalului din conducere, pentru care se decontau combustibili şi sumele de bani aferente deplasării”, a adăugat ministrul Apărării.

Documente trimise la DNA. Comandantul, destituit

În urma acestor descoperi, documentele au fost ridicate și înaintate structurilor abilitate, iar un număr semnificativ de persoane a fost trimis către DNA.

„S-a dispus întreruperea mandatului domnului comandant și organizarea unui nou concurs. Am solicitat verificarea și anularea concursurilor care s-au desfășurat ilegal. Magazinele din garnizoană au fost desființate, iar MApN a demarat proceduri pentru recuperarea prejudiciilor”, a precizat ministrul.

Radu Miruță a afirmat că speră ca acest caz să fie unul izolat, dar a subliniat că în Armata Română corupția trebuie să aibă „zero toleranță”.