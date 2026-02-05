Video Lovitură pentru Clubul Sportiv al Armatei. Ministrul Apărării amenință cu tăieri de buget: „Răspunsul pe scurt este da”

Clubul Sportiv al Armatei se află în centrul unor verificări ample declanșate de Ministerul Apărării Naționale, iar primele semnale indică posibilitatea reducerii bugetului secției de fotbal. „Fac o analiză, după ce văd toate cheltuielile. Că mă întreabă lumea: le reduci bugetul? Răspunsul pe scurt este da”, a punctat Miruță.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că sunt în desfășurare două investigații „serioase”: un audit și un control al Corpului de Control atât la Spitalul Militar Central, cât și la Clubul Sportiv al Armatei, „inclusiv despre situația de la Steaua”.

„Sunt în curs două investigații serioase la Spitalul Militar Central și la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situația de la Steaua. Se lucrează intens în fiecare zi se descoperă altceva. Atunci când voi primi raportul final vă voi anunța măsurile luate. Când voi primi raportul final, vă voi anunța măsurile luate. Nu fac o vânătoare de vrăjitoare în acest minister, este o abordare care, de fapt, asigură starea de sănătate a acestei instituții. Acolo unde se identifică o greșeală, să descoperim mecanismul prin care s-a produs și să fie eliminată”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a transmis și un mesaj ferm către partenerii care derulează sau intenționează să deruleze proiecte cu MApN.

„Cei care au de gând sau au în derulare proiecte de genul acesta cu Ministerul Apărării, sugestia mea este că e sănătos să renunțe acum decât să fie, prin intermediul DNA, aceste renunțări. Toleranță nu există. Nu se poate să folosim bani publici pentru înzestrarea armatei și procesarea acestor bani să treacă prin instrumente care nu garantează optimizarea acestor resurse”, a explicat Miruță.

Bugetul echipei de fotbal ar putea fi afectat: „Am început să mă uit la cum se duc banii”

Radu Miruță a vorbit deschis despre dimensiunea bugetului de la Clubul Sportiv al Armatei și despre eficiența cheltuirii banilor publici.

„Eu am început să mă uit la cum se duc banii. Este un buget acolo de aproximativ 32 de milioane de euro anual, care este mult mai mare decât al tuturor celorlalte echipe din Divizia A la un loc. Este foarte bine, încercăm să se facă performanță acolo. Dar vrem ca utilizarea banilor să fie realizată în mod eficient, despre care am dubii în acest moment”, a spus Miruță.

Întrebat de un jurnalist dacă există o intenție de privatizare a secției de fotbal, ministrul a spus că ia în calcul toate opțiunile după analiza cheltuielilor.

Oficialul a detaliat și pașii următori. „Pasul 1 este să vedem exact starea problemelor de acolo. Pasul 2 este ca, în funcție de aceste probleme, să luăm niște măsuri organizatorice. Pasul 3 este să calibrăm bugetul pe noua structură, care va fi compusă după ce vom vedea toate aceste probleme”, a spus Miruță.