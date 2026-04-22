Video Noi detalii în cazul profesorului de sport din Oradea, trimis în judecată pentru agresiune sexuală asupra unui elev de 9 ani

Un profesor de sport de la un colegiu din Oradea a fost trimis în judecată pentru agresiune sexuală după mai bine de un an de anchetă. Imagini video au arătat cum dascălul atinge în mod explicit un elev în vârstă de 9 ani.

Noi detalii au ieșit la iveală într-un caz de agresiune sexuală la un colegiu din Oradea, anchetat de mai bine de un an. Profesorul de sport Cătălin Urs de la Colegiul Iosif Vulcan din Oradea a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, sub acuzația de agresiune sexuală asupra unui minor, scrie Bihoreanul.

Potrivit datelor din anchetă, profesorul de sport, care l-a oprit pe hol pe elevul de 9 ani și și-a frecat pelvisul de acesta, nu era la prima abatere, ba chiar își făcuse un obicei din a atinge indecent elevii.

Fapta s-a petrecut pe 21 martie 2025, pe un hol al clădirii din Bulevardul Decebal a Colegiului Iosif Vulcan, chiar sub camerele de supraveghere ale școlii. Elevii unei clase de-a III-a terminaseră lecția de sport cu profesorul Cătălin Urs (48 de ani), care intrase ca suplinitor la oră.

O înregistrare dezvăluită la vremea respectivă a arătat cum profesorul se întâlnește pe coridor cu un elev care se îndrepta spre sala de clasă și se oprește, așteptând ca băiatul să ajungă în apropierea lui. Apoi, Urs îl împinge la perete, îl prinde de talie cu o mână și se împinge cu pelvisul în abdomenul copilului de 9 ani. În rechizitoriu, procuroarea Diana Goina relatează explicit că profesorul s-a frecat cu zona inghinală de băiat și i-a atins penisul.

În urma acuzațiilor, profesorul a susținut că totul a fost doar o „glumă”. Cu toate acestea, anchetatorii au identificat mai mulți foști și actuali elevi care au relatat că au trecut prin agresiuni similare.

Mai mult de atât, psihologii care l-au evaluat pe minor în urma incidentului au susținut că gestul profesorului i-a produs „o undă de șoc emoțional, blocându-i reacția de apărare, dar și un atac la pudoare, la care copilul nu s-a așteptat”.

Urs a fost și el expertizat psihologic, iar concluzia specialistului, în urma discuției cu acesta, a fost că profesorul și-a făcut un obicei din „interacțiunea fizică intruzivă cu minori cu potențial sexualizabil”. Cadrul didactic a trădat o satisfacție în momentele de contact fizic cu elevii, ceea ce, în opinia psihologului, îl face „incompatibil cu statutul profesional și cu relația adult-minor”.

Parchetul Bihor subliniază că gestul său a fost unul de agresiune sexuală și a fost intenționat, dovadă că și-a prins victima de șold. De asemenea, l-a comis într-o circumstanță agravantă, ținând cont că este profesor, motiv pentru care, dacă va fi găsit vinovat, Urs riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 13 ani.

Judecătoria Oradea trebuie să decidă, în momentul de față, dacă rechizitoriul a fost sau nu corect întocmit, urmând ca, dacă îl confirmă, să înceapă procesul propriu-zis.