Președintele Nicușor Dan consideră că problemele din justiție trebuie rezolvate din interiorul sistemului. „Am anunțat pentru luni o discuție cu magistrații”

„După cum știți, am anunțat pentru luni o discuție cu magistrații, cu reprezentanții magistraților care doresc să sesizeze probleme în sistemul de justiție”, a precizat șeful statului.

Președintele a explicat că situația are mai multe componente, dar a declarat că administrarea justiției din interior rămâne cea mai importantă parte.

„Există cumva două componente, dacă nu trei. O componentă este administrarea sistemului de justiție din interiorul ei și îmi mențin opinia că este cea mai importantă”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a făcut referire la structurile de conducere din justiție, precum Consiliul Superior al Magistraturii și conducerile instanțelor, spunând că responsabilitatea alegerii președinților revine magistraților.

„Avem niște structuri alese atât la nivel CSM, cât și la nivelul instanțelor. Este nevoie ca, în procesul de alegere, cei mai buni dintre magistrați să ajungă în structurile de conducere și să direcționeze justiția”, a explicat președintele.

Totodată, Nicușor Dan a admis că pot exista și soluții legislative, dar doar acolo unde este necesar și cu acordul sistemului. „Pe de altă parte, există o parte legislativă și niște modificări pe care, evident, în momentul în care vom avea acordul să le facem, să le facem”, a precizat el.