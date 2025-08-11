Regia Națională a Pădurilor - Romsilva își caută director pe internet. Postul este pentru doar cinci luni. Care sunt criteriile de selecție

Romsilva a demarat procedura de selecție pentru un director provizoriu, cu un mandat de cinci luni. Candidații trebuie să aibă studii superioare, să fie ingineri silvici cu experiență managerială și să depună dosarele până pe 18 august.

”Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni”, anunţă astăzi, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit instituției, mandatul provizoriu încetează de drept la data numirii directorului general în urma finalizării procedurii de selecţie desfăşurate conform prevederilor legale în vigoare, adică OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 639/2023.

”Procedura se desfăşoară în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice”, mai precizează reprezentanţii instituţiei.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 18 august 2025, ora 16:30, iar cei interesați pot consulta pe site-ul oficial al Romsilva detalii despre condițiile de participare, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare.

Pe 6 august, Ministerul Mediului a anunţat semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai CA Romsilva, în urma unei proceduri desfăşurate conform legislaţiei. Într-un comunicat, ministerul a precizat că selecţia s-a făcut „într-un context dificil şi sub semnul unei responsabilităţi imense”, întrucât Regia nu are director general numit şi se confruntă cu „grave probleme financiare şi de guvernanţă”.

