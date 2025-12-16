search
Marți, 16 Decembrie 2025
Analiză Pașaportul digital pentru haine, arma UE împotriva falsului ecologism din industrie

Publicat:

Hainele destinate Europei ar putea necesita în curând pașapoarte digitale pentru a le dovedi acreditările ecologice, deschizând o nouă eră a transparenței pentru industria modei mondiale, în valoare de 1,7 trilioane de dolari, potrivit unei analize.

Muncitori într-o fabrică de textile
Pașapoartele vor indica consumatorilor din ce sunt fabricate hainele

Consumatorii vor putea scana coduri QR sau etichete electronice pentru a vedea pașapoartele digitale ale produselor (DPP) ale articolelor de îmbrăcăminte și pentru a verifica dacă afirmațiile ecologice ale unui brand de modă sunt adevărate.

Pașapoartele vor indica consumatorilor din ce sunt fabricate hainele, câtă energie, apă și substanțe chimice au fost folosite pentru a le fabrica și cine a participat la fiecare etapă a producției lor, se arată într-o analiză publicată pe Context.news.

Greenwashing înseamnă promovarea falsă sau exagerată a unor produse, servicii sau politici ca fiind ecologice, cu scopul de a crea o imagine de sustenabilitate, fără ca acestea să fie susținute de acțiuni reale. Este o tactică de marketing pentru a înșela consumatorii și a-și îmbunătăți imaginea, de exemplu, prin folosirea excesivă a etichetelor „eco” sau „verde” fără dovezi concrete. 

Furnizorii de textile din Bangladesh, al doilea cel mai mare exportator de îmbrăcăminte din lume, ar putea fi nevoiți să implementeze o versiune inițială a pașaportului încă din 2027, potrivit unei analize realizate de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European.

„Întrucât consumatorii pun un accent mai mare pe sustenabilitate și transparență, pașaportul digital al produsului ar putea fi un instrument cheie pentru a oferi evidențe granulare despre amprenta ecologică a fiecărei piese de țesătură - începând de la câmpul de bumbac până la îmbrăcămintea finită”, a declarat Asif Ibrahim, vicepreședinte al companiei producătoare de îmbrăcăminte Newage Group of Industries, cu sediul în Dhaka.

Însă Ibrahim a spus că producătorii mai mici sunt departe de a fi pregătiți să îndeplinească noile cerințe stricte ale Uniunii Europene (UE), care vizează împiedicarea producătorilor să își exagereze acreditările ecologice.

De la informațiile despre salarizare la certificările materialelor, producătorii de modă oferă deja o mulțime de date despre standardele de muncă și de mediu pentru a îndeplini cerințele și auditurile cumpărătorilor.

Totuși, un raport din 2023 al ONG-ului Greenpeace, cu sediul în Marea Britanie, a afirmat că unele mărci și furnizori au indus în eroare consumatorii - de exemplu, subliniind istoricul lor de reciclare, chiar dacă cea mai mare parte a fibrelor „reciclate” provenea din sticle de plastic, nu din resturi textile.

Furnizarea de date autentice și trasabile din întregul lanț de aprovizionare este esențială pentru a opri problema greenwashing-ului”, a declarat Rezwan Ahmed, CEO al Aus Bangla Jutex Ltd, o companie care produce genți, șepci și șorțuri din bumbac reciclat și organic.

Datele blockchain

Furnizorii din Bangladesh au început deja să colaboreze cu companiile de tehnologie pentru a se pregăti pentru schimbări.

Ahmed a încheiat un parteneriat cu Aware, o firmă olandeză care lucrează cu mai mulți furnizori de modă, utilizând o tehnologie blockchain descentralizată pentru a înregistra date relevante pe măsură ce materialul devine un articol de îmbrăcăminte finit.

Un producător introduce date cheie - poate numărul de fire, consumul de apă sau culoarea - iar platforma bazată pe blockchain a Aware generează apoi un cod QR pentru consumatori.

„Producătorii vor avea controlul asupra a ceea ce dezvăluie mărcilor și consumatorilor lor - deoarece dorim să le oferim producătorilor dreptul de proprietate asupra datelor”, a declarat dl. Muyeed Hasan, manager de țară la Aware pentru Bangladesh.

Egrenătorii de bumbac, spălătoriile și fabricile de vopsit, precum și producătorii de îmbrăcăminte finită, vor încărca toate datele și certificatele relevante în profilurile lor digitale, apoi trebuie să adauge detalii despre fiecare lot de producție în timp real.

Afirmațiile privind consumul de energie și apă vor fi verificate de terți, a declarat el pentru Context.

Capacitate de scalare

Pașaportul ar putea obliga producătorii de confecții mai mici din Bangladesh să își modernizeze capacitatea hardware și software, precum și modul în care își gestionează datele, a declarat Ibrahim de la Newage Group.

Producătorii mai mici reprezintă o mare parte din cele aproximativ 3.320 de fabrici de îmbrăcăminte orientate spre export din Bangladesh, potrivit Mapped in Bangladesh , un proiect dezvoltat de Universitatea BRAC din capitala Bangladeshului.

DigiProdPass, o companie britanică, a încheiat un parteneriat cu asociația producătorilor de îmbrăcăminte din Bangladesh, BGMEA, pentru a ajuta producătorii mai mici să îndeplinească noile cerințe de pașaport.

Salauddin Sohag, directorul general al DigiProdPass, a declarat că firma sa derulează studii pilot și intenționează să instruiască întreprinderile mai mici pentru a le ajuta să se adapteze.

„Furnizorii vor avea nevoie de sprijin din partea brandurilor globale de modă și a organizațiilor de dezvoltare pentru a-și îmbunătăți capacitatea - în timp ce guvernul ar trebui să stimuleze primii utilizatori, a declarat Ibrahim.

