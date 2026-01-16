„Regele Asfaltului” scapă mai devreme din pușcărie. Omului de afaceri Nelu Iordache i s-a redus pedeapsa la jumătate

Omul de afaceri Nelu Iordache a obținut o reducere majoră a pedepsei, după ce Curtea de Apel București a decis că o parte dintre condamnările din dosarul Autostrăzii Nădlac–Arad s-au prescris.

Curtea de Apel București a decis joi, 15 ianuarie, reducerea pedepsei lui Nelu Iordache după rejudecarea cazului într-o procedură specială. Astfel, pedeapsa inițială de 11 ani și 9 luni de închisoare a fost redusă la 5 ani și 10 luni. Nelu Iordache a fost arestat și încarcerat în septembrie 2021, după condamnarea definitivă în dosarul autostrăzii Nădlac–Arad.

Decizia a fost luată după rejudecarea cazului într-o procedură specială și este definitivă.

Reducerea se datorează faptului că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis că termenul legal de tragere la răspundere penală a expirat pentru două dintre cele mai grave fapte pentru care fusese condamnat, şi anume fraudarea fondurilor europene și delapidarea, potrivit minutei şedinţei Curţii de Apel Bucureşti.

Pentru celelalte infracțiuni – fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune și o pedeapsă mai veche din 2018 – instanța a contopit pedepsele. Pedeapsa cea mai grea a fost de 4 ani și 6 luni, la care a fost adăugat un spor de 1 an și 4 luni, rezultând pedeapsa finală de 5 ani și 10 luni. Aşadar, pedepsele pentru faptele pentru care s-a constatat prescripția nu mai trebuie executate, ceea ce a redus aproape la jumătate durata inițială a închisorii.

Pe lângă reducerea pedepsei, Curtea de Apel Bucureşti a decis să menţină obligația lui Nelu Iordache de a plăti despăgubiri firmei Monteadriano – Engenharia E Construcao SA, în valoare de 5.512.611 lei. Totodată, a dispus confiscarea a 14,1 milioane de lei proveniți din delapidare și a menținut sechestrul pe mai multe bunuri mobile și imobile.

Cum a ajuns la condamnarea inițială de peste 11 ani

Înainte de reducere, Nelu Iordache fusese condamnat definitiv la 11 ani și 9 luni pentru mai multe infracțiuni grave:

Fraudarea fondurilor europene

Nelu Iordache a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, după ce o parte din banii primiți ca avans pentru construcția primului tronson al autostrăzii Nădlac–Arad, finanțați în proporție de 85% din fonduri UE, au fost folosiți în alte scopuri.

În loc să fie folosiți pentru proiect, banii au fost transferați către firmele controlate de Iordache sau retrași în numerar, deturnarea de fonduri ducând la întârzierea proiectului și suspendarea plăților de către Comisia Europeană.

Delapidare

Iordache și-a însușit în mod nelegal sume importante pentru a acoperi datorii ale societăților pe care le controla, dar și pentru scopuri personale, procurorii stabilind că, în perioada 2011-2012, s-au retras aproximativ 80 de milioane de lei din conturile firmei Romstrade SRL.

Pentru a crea aparența legalității, Nelu Iordache, cunoscut la acea vrea ca „regele asfaltului”, a semnat numeroase dispoziții de plată și a folosit contracte false, inclusiv pentru achiziția de terenuri sau pentru plăți către terți care nu aveau legătură cu proiectul autostrăzii.

Fals în înscrisuri sub semnătură privată

Pentru a justifica tranzacțiile ilegale și a masca adevărata proveniență a banilor, omul de afaceri i-a determinat pe unii dintre angajații săi să întocmească facturi și documente fictive, folosind astfel contracte de vânzare-cumpărare fictive, hotărâri ale adunărilor generale cu semnături false și centralizatoare de plată nereale.

Înșelăciune

De asemenea, Neşu Iordache i-a indus în eroare pe partenerii din asociere și pe reprezentanții BCR, cărora le-a prezentat situații false privind finanțarea proiectului și le-a ascuns faptul că toate veniturile asocierii erau cesionate băncii.

Astfel, a creat impresia că toate plățile și operațiunile sunt corecte, în timp ce fondurile erau folosite pentru alte scopuri.

Toate aceste infracțiuni au dus, în final, la o condamnarea de aproape 12 ani de închisoare, din care acum, după reducerea parțială, i-au mai rămas aproape jumătate, adică 5 ani și 10 luni.