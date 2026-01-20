search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
Un deţinut român, spaima gardienilor dintr-un penitenciar italian: și-a dat foc la saltea și a atacat personalul

Un deținut român, recidivist, a provocat mai multe incidente grave în penitenciarul Vercelli, determinând sindicatul polițiștilor să ceară măsuri urgente pentru siguranța angajaților.

Un deţinut român, spaima gradienilor dintr-o închisoare din Italia. FOTO: arhivă
Un deţinut român, spaima gradienilor dintr-o închisoare din Italia. FOTO: arhivă

Un deținut român, recidivist și aflat sub regim special de supraveghere, a provocat mai multe incidente grave în penitenciarul Vercelli, din Italia, culminând cu incendierea saltelei din propria celulă și agresarea agenților de poliție penitenciară.

Acest ultimul episod violent a avut loc pe 14 ianuarie. Bărbatul a dat foc saltelei din celulă, generând un nor dens de fum care s-a răspândit rapid în interiorul clădirii, punând în pericol atât personalul, cât și ceilalți deținuți.

„Deținutul, care era deja supus unei supravegheri speciale în temeiul articolului 14 bis O.P. din cauza trecutului său violent, a dat foc saltelei din celula sa, ceea ce a generat un nor dens de fum care s-a răspândit în întreaga clădire. În ciuda vizibilității reduse și a pericolului iminent, ofițerii de poliție penitenciară au intervenit prompt, stingând flăcările cu o găleată de apă și împiedicând propagarea focului. În timpul operațiunii, ambii au inhalat o cantitate considerabilă de fum”, a declarat Vicente Santilli, secretarul național pentru regiunea Piemonte al Sindicatului Autonom al Poliției Penitenciare (SAPPE) pentru dialessandria.it.

Citește și: Un deținut român periculos a evadat dintr-un tribunal în Germania. Peste 100 de polițiști, trimiși în căutarea lui. A fost mobilizat și un elicopter

A atacat agenţii care-l însoţeau la infirmerie

După stingerea incendiului, românul a fost transportat la infirmerie, unde a devenit din nou violent, atacând alți agenți de poliție penitenciară fără un motiv clar. Potrivit reprezentanților SAPPE, acesta nu este un incident izolat, ci al treilea episod grav provocat de același deținut într-un interval scurt de timp.

În acest context, Vicente Santilli a atras atenția asupra condițiilor dificile în care își desfășoară activitatea polițiștii din penitenciar.

„Agenții își desfășoară serviciul complet neînarmați, iar agresiunile au atins niveluri inacceptabile. Cine atacă un reprezentant al forțelor de ordine atacă statul”, a punctat el, solicitând introducerea de urgență a mijloacelor de autoapărare, esențiale pentru protecția angajaților.

În același timp, SAPPE a readus în discuție metodele tradiționale de disciplinare, cum ar fi „pâine, apă și scânduri de lemn”, pentru a gestiona comportamentele violente ale deținuților.

La rândul său, secretarul general al SAPPE, Donato Capece, a declarat că situația penitenciarului Vercelli evidențiază probleme structurale serioase din sistemul penitenciar italian, accentuate de prezența unui număr mare de deținuți străini și cu tulburări psihice.

„SAPPE solicită cu fermitate Departamentului Administrației Penitenciare să intervină de urgență cu măsuri concrete. Penitenciarul din Vercelli nu poate deveni un centru de redistribuire a deținuților de necontrolat din întreaga Italie”, a spus acesta.

Un caz similar a avut loc în urmă cu trei ani, când un deținut, tot român, închis pentru furt, a atacat medicul de gardă în infirmeria Penitenciarului Vocabolo Sabbione din Terni.

