Foto Blestemul banilor. Milionar arestat pentru un furt de 12.000 de dolari, deși a câștigat cel mai mare premiu din istoria statului Kentucky

Un bărbat din Kentucky care a câștigat 167,3 milioane de dolari la Powerball și a trecut peste noapte de la infractor de carieră la multimilionar, este acuzat că a furat 12.000 de dolari în numerar, după ce ar fi spart o locuință. Îa mai puțin de 12 luni de când a câștigat cel mai mare premiu din istoria statului Kentucky, bărbatul de 51 de ani a fost arestat pentru a treia oară.

James Farthing, în vârstă de 51 de ani, a fost arestat sâmbătă și acuzat de spargerea unei locuințe și posesie de marijuana, după ce imaginile de pe camerele de supraveghere ar fi surprins momentul în care acesta pătrunde într-o casă din Lexington, potrivit New York Post.

Farthing ar fi sustras 12.000 de dolari în numerar din locuință și a fugit cu un Porsche negru. Ulterior, polițiștii l-au prins și au observat un joint de marijuana, iar în urma percheziției autoturismului au descoperit și alte cantități de droguri, conform sursei citate, care invocă documentele de arestare.

Bărbatul a fost reținut fără incidente și dus la Centrul de Detenție din Fayette County. Aceasta este a treia arestare a lui Farthing de când a câștigat marele premiu, în urmă cu aproape un an. La acea vreme, el declara emoționat că „Dumnezeu a fost bun” cu el și că, deși făcuse „decizii proaste în viață”, norocul i-a surâs în sfârșit, oferindu-i șansa de a-și ajuta mama. Lunile care au urmat i-au contrazi dorința sa de îndreptare.

Un istoric lung de infracțiuni

Bărbatul și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în spatele gratiilor, trecând prin 25 de instituții de detenție diferite, înainte de a câștiga cel mai mare jackpot din istoria statului, în aprilie, alături de mama sa, Linda Grizzle, în vârstă de 77 de ani, și de iubita sa, Jacqueline Fightmaster.

La doar patru zile după ce a sărbătorit câștigul uriaș, bărbatul a fost arestat în Florida, fiind acuzat că a lovit un client al unui hotel și că a agresat un adjunct al șerifului care a intervenit. La începutul acestei luni, el a pledat vinovat în acel dosar.

De asemenea, Farthing a încălcat condițiile eliberării condiționate, părăsind statul Kentucky fără să-și anunțe ofițerul de probațiune.

În februarie, el a fost inculpat în Scott County pentru intimidarea unei persoane implicate într-un proces, după ce o femeie a sunat la autorități și a reclamat că mai multe persoane dintr-o locuință aveau o armă și intenționau să-i facă rău. Femeia le-a povestit anchetatorilor că Farthing ar fi încercat să o forțeze să consume „bomboane gumate” (probabil cu substanțe interzise), în timp ce polițiștii au descoperit o armă ascunsă într-un uscător de haine la adresa unde se aflau.

La intervenția la fața locului, oamenii legii au găsit marijuana și o armă de foc. Farthing urmează să apară în instanță în aprilie pentru acest caz. În plus, el mai are și alte dosare active, inclusiv unul pentru fugă de la locul accidentului, în Fayette County.

Bărbatul a început să comită infracțiuni încă din adolescență, fiind arestat de-a lungul timpului pentru fapte precum furtul și conducerea imprudentă. A absolvit doar 10 clase și și-a obținut diploma GED în închisoare, potrivit publicației The Smoking Gun.