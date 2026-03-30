Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Blestemul banilor. Milionar arestat pentru un furt de 12.000 de dolari, deși a câștigat cel mai mare premiu din istoria statului Kentucky

Un bărbat din Kentucky care a câștigat 167,3 milioane de dolari la Powerball și a trecut peste noapte de la infractor de carieră la multimilionar, este acuzat că a furat 12.000 de dolari în numerar, după ce ar fi spart o locuință. Îa mai puțin de 12 luni de când a câștigat cel mai mare premiu din istoria statului Kentucky, bărbatul de 51 de ani a fost arestat pentru a treia oară.

Bărbatul a fost arestat după ce a spart o locuință FOTO Kentucky Lottery
James Farthing, în vârstă de 51 de ani, a fost arestat sâmbătă și acuzat de spargerea unei locuințe și posesie de marijuana, după ce imaginile de pe camerele de supraveghere ar fi surprins momentul în care acesta pătrunde într-o casă din Lexington, potrivit New York Post.

Farthing ar fi sustras 12.000 de dolari în numerar din locuință și a fugit cu un Porsche negru. Ulterior, polițiștii l-au prins și au observat un joint de marijuana, iar în urma percheziției autoturismului au descoperit și alte cantități de droguri, conform sursei citate, care invocă documentele de arestare.

Bărbatul a fost reținut fără incidente și dus la Centrul de Detenție din Fayette County. Aceasta este a treia arestare a lui Farthing de când a câștigat marele premiu, în urmă cu aproape un an. La acea vreme, el declara emoționat că „Dumnezeu a fost bun” cu el și că, deși făcuse „decizii proaste în viață”, norocul i-a surâs în sfârșit, oferindu-i șansa de a-și ajuta mama. Lunile care au urmat i-au contrazi dorința sa de îndreptare.

Un istoric lung de infracțiuni

Bărbatul și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în spatele gratiilor, trecând prin 25 de instituții de detenție diferite, înainte de a câștiga cel mai mare jackpot din istoria statului, în aprilie, alături de mama sa, Linda Grizzle, în vârstă de 77 de ani, și de iubita sa, Jacqueline Fightmaster.

La doar patru zile după ce a sărbătorit câștigul uriaș, bărbatul a fost arestat în Florida, fiind acuzat că a lovit un client al unui hotel și că a agresat un adjunct al șerifului care a intervenit. La începutul acestei luni, el a pledat vinovat în acel dosar.

James Farthing, în vârstă de 51 de ani FOTO County Detention Center
De asemenea, Farthing a încălcat condițiile eliberării condiționate, părăsind statul Kentucky fără să-și anunțe ofițerul de probațiune.

În februarie, el a fost inculpat în Scott County pentru intimidarea unei persoane implicate într-un proces, după ce o femeie a sunat la autorități și a reclamat că mai multe persoane dintr-o locuință aveau o armă și intenționau să-i facă rău. Femeia le-a povestit anchetatorilor că Farthing ar fi încercat să o forțeze să consume „bomboane gumate” (probabil cu substanțe interzise), în timp ce polițiștii au descoperit o armă ascunsă într-un uscător de haine la adresa unde se aflau.

La intervenția la fața locului, oamenii legii au găsit marijuana și o armă de foc. Farthing urmează să apară în instanță în aprilie pentru acest caz. În plus, el mai are și alte dosare active, inclusiv unul pentru fugă de la locul accidentului, în Fayette County.

Bărbatul a început să comită infracțiuni încă din adolescență, fiind arestat de-a lungul timpului pentru fapte precum furtul și conducerea imprudentă. A absolvit doar 10 clase și și-a obținut diploma GED în închisoare, potrivit publicației The Smoking Gun.

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună aprilie rarisimă. Fenomene meteo bizare în toată România
gandul.ro
image
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
mediafax.ro
image
Bolojan lovește în „băieții deștepți” de la Transelectrica. Foștii șefi, dați în judecată să returneze milioanele luate prin clauze abuzive
fanatik.ro
image
Ramona Miletic, românca ajunsă viceprimar în Viena: „Percepția austriecilor s-a schimbat mult în bine în ultimii ani”
libertatea.ro
image
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea bazelor militare
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
observatornews.ro
image
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Carrefour te plăteşte pentru cât munceşti. Câţi bani poţi câştiga prin sistemul pay-per-task, o noutate în România
playtech.ro
image
Omul care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu a fost dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova!
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș și-a pierdut viața după ce a înghițit o unghie falsă de a mamei! Incredibil ce a făcut tatăl lui atunci când a ajuns la spital
kanald.ro
image
Mircea Lucescu, noi detalii despre starea lui de sănătate! Motivul pentru care selecționerului i s-a făcut rău: „Am simțit că nu mai pot respira”
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, decizie ULUITOARE în privința custodiei celor trei copii. Cum au decis să-i împartă pe cei mici. Așa au gândit că e cel mai bine
romaniatv.net
image
Se rupe coaliția! Grindeanu a anunțat
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
De ce nu se mai câștigă premiul cel mare la Joker? În buzunarul cui ajung cei 12,06 milioane de euro?
actualitate.net
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV
click.ro
image
Leguma pe care o poți cultiva în ghivece, chiar dacă nu ai o grădină
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
image 2 png
Ana Comnena, prima femeie istoric din Istoria Universală
historia.ro
Click!

image
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV

OK! Magazine

image
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?