Milionarul ungur născut în România care le-a cerut angajaților să voteze cu Orbán sau să plece din firmele lui își pune cenușă în cap: „Un moment de reacție emoțională”

Unul dintre cei mai importanţi milionari din Ungaria, născut în România, le-a transmis scuze angajaților după ce le-a trimis o scrisoare în care le cerea să susțină Fidesz și pe Viktor Orbán la alegeri, avertizând că cei care nu sunt de acord ar putea părăsi firmele sale.

Înfrângerea suferită de Viktor Orbán și partidul său după 16 ani la putere a generat unde de șoc în mediul politic și economic din Ungaria, inclusiv în rândul apropiaților săi din zona de afaceri.

Rezultatul alegerilor a readus în atenție declarații și poziționări publice făcute în plină campanie electorală, unele dintre ele devenite rapid subiect de controversă. În acest context tensionat, un important om de afaceri din anturajul fostului premier a fost nevoite să revină asupra unor mesaje adresate angajaților sau opiniei publice, după ce acestea au stârnit reacții critice în spațiul public și în presă.

Omul de afaceri Attila Balázs, unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria, născut la Remetea și cu activități economice importante și în România, a ajuns în centrul unei controverse publice după ce a transmis angajaților săi o scrisoare cu tentă electorală, în care își exprima sprijinul pentru partidul Fidesz și pentru premierul Viktor Orbán.

Potrivit presei ungare, scrisoarea a fost trimisă sâmbătă, 11 aprilie, în ajunul alegerilor din Ungaria, către angajații companiilor deținute de Attila Balázs.

În document, omul de afaceri explica în detaliu de ce consideră că guvernul condus de Viktor Orbán trebuie susținut, invocând realizările acestuia și direcția politică a țării. În finalul mesajului, el concluziona că „nu putem decât să sprijinim actualul guvern”, adăugând explicit că „oricine nu este de acord cu acest lucru, vă rugăm să nu facă parte din echipa noastră”.

Cum și-a justificat milionarul gestul

Ulterior, omul de afaceri a explicat că scrisoarea a fost generată de un moment de reacție emoțională din timpul campaniei electorale. Acesta a făcut referire la un incident petrecut la un concert organizat în context electoral, în care un interpret ar fi avut un comportament pe care l-a considerat ofensator și incompatibil cu valorile sale personale. În urma acelui episod, a explicat Attila Balázs, a reacționat impulsiv, ceea ce a dus la redactarea mesajului trimis angajaților.

Scuze după alegeri

După alegerile din 12 aprilie din Ungaria, în urma cărora Viktor Orban a pierdut puterea după 16 ani, milionarul a revenit cu o nouă scrisoare adresată angajaților, în care și-a cerut scuze pentru mesajul anterior.

„Nu am avut nicio intenție să încalc libera decizie și voința de a alege a nimănui”, a transmis el publicației Telex.

„Vom gestiona și corecta această situație în cadrul organizației și, ca parte a acestui proces, îi voi informa pe colegii mei că nu am intenționat să încalc libera decizie și voința nimănui de a alege. Dacă am ofensat pe cineva cu această scrisoare – care a fost pusă la dispoziția presei – atunci îmi cer scuze!”, a mai spus el.

Cine este Attila Balázs

Attila Balázs este considerat unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria, cu o avere estimată la peste 80 de milioane de euro în 2023, potrivit Forbes. Compania sa, Bayer Construct Zrt., este una dintre cele mai importante din sectorul construcțiilor din Ungaria, cu profituri semnificative în ultimii ani.

De asemenea, omul de afaceri deține un aeroport privat la Remetea, localitatea sa natală, utilizat pentru zboruri dinspre Budapesta, și este descris în presa maghiară ca un apropiat al lui Viktor Orbán, având inclusiv legături de afaceri cu persoane din anturajul acestuia, precum István Tiborcz, ginerele fostului premier ungar.