Metoda sofisticată prin care o grupare introducea droguri în închisori. Plățile, făcute chiar de familiile consumatorilor

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare care introducea droguri și substanțe psihoactive în închisorile din România, folosind o metodă ingenioasă: drogurile erau impregnate pe foi și trimise sub formă de „scrisori”. Prețul unei astfel de „livrări” varia între 1.000 și 1.500 de lei.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Pitești a sesizat, marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș, solicitând arestarea preventivă a zece persoane - o femeie și nouă bărbați, cu vârste între 22 și 54 de ani, toți aflați în penitenciare. Aceștia sunt cercetați pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

„Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul anului 2025, patru dintre inculpați (trei bărbați și o femeie) și un suspect (în prezent încarcerat într-un penitenciar din Ungaria) au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de beneficii materiale din vânzarea de droguri de mare risc și substanțe psihoactive, în interiorul unor unități de penitenciar”, a transmis DIICOT, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Roluri bine determinate în cadrul grupării

Anchetatorii au descoperit că membrii grupării aveau atribuții precise. Doi dintre ei se ocupau de procurarea și expedierea drogurilor impregnate în corespondență, iar alți trei acționau direct în penitenciare, identificând potențiali clienți. În plus, cercetările au arătat că alți șapte inculpați și șase suspecți au procurat, deținut, manipulat și comercializat cantități de MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA și MDMB-BUTINACA.

Prețul drogurilor varia între 1.000 și 1.500 de lei, în funcție de cantitate sau de relația cu deținuții care plasau comenzile. Plățile erau efectuate, de regulă, de membrii familiilor consumatorilor, prin transferuri bancare, iar în unele cazuri drogurile erau oferite pentru stingerea unor datorii.

Percheziții în penitenciare și măsuri judiciare

Pe parcursul urmăririi penale, cu sprijinul polițiștilor de penitenciare, au fost indisponibilizate mai multe „scrisori” impregnate cu droguri sau substanțe psihoactive. Luni, au fost puse în aplicare mandate de percheziție, inclusiv în spații de detenție din trei unități penitenciare, fiind ridicate mijloace de probă. Ulterior, procurorii au dispus reținerea unei inculpate și măsura controlului judiciar față de o altă inculpată.

Acțiunile DIICOT au beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, al polițiștilor de penitenciare din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și Penitenciarelor Mioveni, Deva, Găiești și Ploiești, precum și al jandarmilor din cadrul grupărilor mobile Ploiești și Timișoara și inspectoratelor de jandarmi județene Argeș și Dâmbovița.