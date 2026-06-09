Membri ai clanului Duduianu, aduși la DIICOT într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane

Mai multe persoane au fost aduse la audieri la DIICOT marți, 9 iunie, fiind acuzate de proxenetism și trafic de persoane. Două dintre acestea fac parte din clanul Duduianu.

Potrivit surselor „Adevărul”, este vorba despre Duduianu Vasile, cunoscut și drept „Grațian Pian”, Duduianu Gabriel Cristian, zis „Ali Pian”, Grecu Richard și Grigore Armando.

În octombrie 2025, un alt membru al Clanului Duduianu a fost reținut după ce și-a agresat concubina la Spitalul Fundeni. În vârstă de 36 de ani, Daniel Duduianu a fost eliberat din penitenciar în anul 2020.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, victima și-a retras plângerea, însă ancheta continuă sub aspectul infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Sursele citate precizează că Duduianu Daniel este din familia Duduianu, dar nu face parte din Clanul Pian, cunoscut pentru activități infracționale violente din anii trecuți.

Tot anul trecut, mai multe persoane au fost arestate în urma perchezițiilor desfășurate la membrii clanurilor Pian și Purcel într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

„La data de 31 iulie 2025, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București au dispus arestarea preventivă a 12 inculpați, arest la domiciliu pentru 10 inculpați și măsura controlului judiciar față de 4 inculpați”, transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Dosarul a fost constituit din oficiu, neexistând plângeri ale victimelor. Victimele au fost recrutate prin metoda „loverboy”, prin inducere în eroare și simularea unor sentimente de iubire care le-au creat stări de dependență emoțională.

Ulterior, acestea au fost transportate și adăpostite în diferite locații din Elveția, Austria, Spania, Germania, Olanda, Danemarca, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Irlanda, Slovacia și Cehia, dar și din România, unde „inclusiv prin acte de constrângere psihică și fizică au fost determinate să practice prostituția în folosul material al suspecților”

Clanul Duduienilor este una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din București, activă în special în sectoarele 2 și 6. De-a lungul anilor, membrii săi au fost asociați în anchete și dosare penale cu fapte precum cămătăria, șantajul, proxenetismul și constituirea de grupuri infracționale.

După moartea unor lideri ai clanului, structura grupării a rămas una descentralizată, fără o conducere unică recunoscută public.