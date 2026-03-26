Sindicatul Europol avertizează că se ia în calcul eliminarea pregătirii fizice ca obligație de serviciu. Reacția Poliției Române

Poliția Română a reacționat joi, 26 martie, la un articol publicat de Sindicatul Europol, în care se susține eliminarea pregătirii fizice ca obligație de serviciu, afirmând că demersurile instituției vizează modernizarea pregătirii profesionale.

„Având în vedere informațiile vehicule în spațiul public, de către o organizație sindicală, respectiv «Șefii Poliției Române impun eliminarea pregătirii fizice ca obligație de serviciu», Centrul de Informare și Relații Publice al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele:

Direcția de Pregătire Profesională din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române își reafirmă angajamentul constant, pentru dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale polițiștilor, în acord cu cerințele actuale ale activității operative și cu standardele europene în domeniu”, a transmis Poliția Română într-un comunicat.

„Acest demers are drept obiectiv principal creșterea capacității de reacție"

Instituția precizează că, în ultimii ani, eforturile s-au concentrat pe modernizarea conceptului de pregătire profesională, prin integrarea componentelor tactice și decizionale, într-un sistem coerent, adaptat realităților din teren.

„Acest demers are drept obiectiv principal creșterea capacității de reacție, a siguranței intervențiilor și a eficienței acțiunilor derulate de polițiști.

Procesul de analiză și actualizare a metodelor de pregătire a inclus testări, evaluări interne și schimburi de bune practici, în mediul internațional, menite să asigure o abordare echilibrată și fundamentată profesional”, a adăugat Poliția Română.

Direcția de Pregătire Profesională susține că a urmărit modernizarea și îmbunătățirea pregătirii polițiștilor, pentru a răspunde mai bine provocărilor din teren.

Instituția subliniază importanța menținerii unui nivel ridicat de pregătire, prin dialog profesional și schimb de expertiză, rezultatele indicând o preocupare constantă pentru formarea unui corp de polițiști bine instruit.

„Direcția de Pregătire Profesională va continua să dezvolte și să adapteze programele de formare, având ca prioritate siguranța cetățenilor, precum și profesionalismul și siguranța personalului propriu.”

Articolul publicat de Sindicatul Europol

Sindicatul a publicat joi, 26 martie, un articol intitulat „Șefii Poliției Române impun eliminarea pregătirii fizice ca obligație de serviciu”.

„De ani buni, Direcția de Pregătire Profesională a IGPR se joacă de-a reforma. Rezultatul? Un proiect de ordin care nu reformează nimic, ci demolează și ceea ce funcționa, oricât de precar ar fi fost. DPP pare mai hotărâtă ca niciodată, să răstoarne cu totul orice formă de pregătire fizică, dar nu o face în folosul polițiștilor, ci mai degrabă împotriva lor”, a precizat sindicatul.

Sindicatul spune că Direcția ar fi început în 2025 un proces care părea oficial „de testare și ajustare”, dar în realitate pregătea o decizie deja luată privind schimbarea regulilor.

În 2026, ar fi apărut un proiect de ordin de ministru, prezentat ca „document de lucru”, însă criticii susțin că era de fapt o decizie pregătită dinainte, introdusă fără consultare și fără transparență.

„Ce aduce acest «document de lucru»:

1.⁠ ⁠Eliminarea obligației de serviciu reprezentată de pregătirea fizică

Polițistul va fi evaluat anual la pregătire fizică, dar se va elimina obligația de serviciu reprezentată de pregătire fizică. Logica? Inexistentă. E ca și cum ai cere unui elev să promoveze bacalaureatul, dar i-ai interzis să frecventeze școala.

2.⁠ ⁠Desființarea de facto a pregătirii fizice

Educația fizică devine o „componentă” a pregătirii tactice. În traducere: dispare. Nu se transformă se evaporă în birocrație.

3.⁠ ⁠Standarde duble, între categoriile de polițiști operativi/neoperativi

Polițiștii din structurile neoperative nu vor mai fi evaluați deloc la pregătire fizică sau tactică. Mesajul transmis e foarte clar: unii contează, alții nu. Mai mult, capacitatea operațională de intervenție va fi afectată pentru că polițiștii din strcturile neoperative nu își vor mai menține condiția fizică specifică zonei operative.

4.⁠ ⁠O evaluare anuală absurdă

Personalul operativ va fi testat o singură dată pe an, printr-un traseu aplicativ: test bip, «coreene», cărat manechin, aruncat minge medicinală. Între timp, în sesiunile de pregătire, se exersează încătușări și imobilizări. Conexiunea dintre ce înveți și ce ți se cere la examen? Zero. Mai lipsesc cumpăna, podul de sus și lumânarea ca circul să fie complet. Ne antrenăm pentru una, suntem evaluați pentru alta, fix ca în glumele cu Bulă.”

Sindicatul critică dur conducerea Poliției și spune că se elimină pregătirea fizică, deși se cere performanță, ceea ce arată lipsă de viziune și profesionalism la nivel decizional.

Adaugă că deciziile sunt luate din comoditate, preferându-se evaluări formale „pe hârtie” în locul unei pregătiri reale. Direcția de Pregătire Profesională ar fi lucrat fără transparență, ignorând alte structuri din MAI, sindicatele și specialiștii din teren, potrivit Europol.

„Am crezut inițial că doar noi, reprezentanții sindicali, am fost lăsați pe dinafară, însă nici instructorii din cadrul serviciilor de pregătire profesională de la nivelul IPJ-urilor nu au fost ascultați.

Lipsa de viziune și lipsa de respect față de profesie și față de oameni nu rămân fără consecințe. Polițiștii nepregătiți fizic înseamnă intervenții ratate, siguranță compromisă, încredere publică erodată.Iar când lucrurile vor merge prost, și vor merge prost, cei care iau azi aceste decizii nu vor mai putea da vina pe „lipsa de voință” a subordonaților. Vor trebui să se uite în oglindă.”