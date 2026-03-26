Sindicatul Europol avertizează că se ia în calcul eliminarea pregătirii fizice ca obligație de serviciu. Reacția Poliției Române

Poliția Română a reacționat joi, 26 martie, la un articol publicat de Sindicatul Europol, în care se susține eliminarea pregătirii fizice ca obligație de serviciu, afirmând că demersurile instituției vizează modernizarea pregătirii profesionale.

FOTO: Sindicatul Europol

„Având în vedere informațiile vehicule în spațiul public, de către o organizație sindicală, respectiv «Șefii Poliției Române impun eliminarea pregătirii fizice ca obligație de serviciu», Centrul de Informare și Relații Publice al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele:

Direcția de Pregătire Profesională din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române își reafirmă angajamentul constant, pentru dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale polițiștilor, în acord cu cerințele actuale ale activității operative și cu standardele europene în domeniu”, a transmis Poliția Română într-un comunicat.

„Acest demers are drept obiectiv principal creșterea capacității de reacție”

Instituția precizează că, în ultimii ani, eforturile s-au concentrat pe modernizarea conceptului de pregătire profesională, prin integrarea componentelor tactice și decizionale, într-un sistem coerent, adaptat realităților din teren.

„Acest demers are drept obiectiv principal creșterea capacității de reacție, a siguranței intervențiilor și a eficienței acțiunilor derulate de polițiști.

Procesul de analiză și actualizare a metodelor de pregătire a inclus testări, evaluări interne și schimburi de bune practici, în mediul internațional, menite să asigure o abordare echilibrată și fundamentată profesional”, a adăugat Poliția Română.

Direcția de Pregătire Profesională susține că a urmărit modernizarea și îmbunătățirea pregătirii polițiștilor, pentru a răspunde mai bine provocărilor din teren.

Instituția subliniază importanța menținerii unui nivel ridicat de pregătire, prin dialog profesional și schimb de expertiză, rezultatele indicând o preocupare constantă pentru formarea unui corp de polițiști bine instruit.

„Direcția de Pregătire Profesională va continua să dezvolte și să adapteze programele de formare, având ca prioritate siguranța cetățenilor, precum și profesionalismul și siguranța personalului propriu.”

Articolul publicat de Sindicatul Europol

Sindicatul a publicat joi, 26 martie, un articol intitulat „Șefii Poliției Române impun eliminarea pregătirii fizice ca obligație de serviciu”.

Poliția Română, condusă prin „procură”. Capcana împuternicirilor fără sfârșit

„De ani buni, Direcția de Pregătire Profesională a IGPR se joacă de-a reforma. Rezultatul? Un proiect de ordin care nu reformează nimic, ci demolează și ceea ce funcționa, oricât de precar ar fi fost. DPP pare mai hotărâtă ca niciodată, să răstoarne cu totul orice formă de pregătire fizică, dar nu o face în folosul polițiștilor, ci mai degrabă împotriva lor”, a precizat sindicatul.

Sindicatul spune că Direcția ar fi început în 2025 un proces care părea oficial „de testare și ajustare”, dar în realitate pregătea o decizie deja luată privind schimbarea regulilor.

În 2026, ar fi apărut un proiect de ordin de ministru, prezentat ca „document de lucru”, însă criticii susțin că era de fapt o decizie pregătită dinainte, introdusă fără consultare și fără transparență.

„Ce aduce acest «document de lucru»:

1.⁠ ⁠Eliminarea obligației de serviciu reprezentată de pregătirea fizică

Polițistul va fi evaluat anual la pregătire fizică, dar se va elimina obligația de serviciu reprezentată de pregătire fizică. Logica? Inexistentă. E ca și cum ai cere unui elev să promoveze bacalaureatul, dar i-ai interzis să frecventeze școala.

2.⁠ ⁠Desființarea de facto a pregătirii fizice

Educația fizică devine o „componentă” a pregătirii tactice. În traducere: dispare. Nu se transformă se evaporă în birocrație.

3.⁠ ⁠Standarde duble, între categoriile de polițiști operativi/neoperativi

Polițiștii din structurile neoperative nu vor mai fi evaluați deloc la pregătire fizică sau tactică. Mesajul transmis e foarte clar: unii contează, alții nu. Mai mult, capacitatea operațională de intervenție va fi afectată pentru că polițiștii din strcturile neoperative nu își vor mai menține condiția fizică specifică zonei operative.

4.⁠ ⁠O evaluare anuală absurdă

Personalul operativ va fi testat o singură dată pe an, printr-un traseu aplicativ: test bip, «coreene», cărat manechin, aruncat minge medicinală. Între timp, în sesiunile de pregătire, se exersează încătușări și imobilizări. Conexiunea dintre ce înveți și ce ți se cere la examen? Zero. Mai lipsesc cumpăna, podul de sus și lumânarea ca circul să fie complet. Ne antrenăm pentru una, suntem evaluați pentru alta, fix ca în glumele cu Bulă.”

Sindicatul critică dur conducerea Poliției și spune că se elimină pregătirea fizică, deși se cere performanță, ceea ce arată lipsă de viziune și profesionalism la nivel decizional.

Adaugă că deciziile sunt luate din comoditate, preferându-se evaluări formale „pe hârtie” în locul unei pregătiri reale. Direcția de Pregătire Profesională ar fi lucrat fără transparență, ignorând alte structuri din MAI, sindicatele și specialiștii din teren, potrivit Europol.

„Am crezut inițial că doar noi, reprezentanții sindicali, am fost lăsați pe dinafară, însă nici instructorii din cadrul serviciilor de pregătire profesională de la nivelul IPJ-urilor nu au fost ascultați.

Lipsa de viziune și lipsa de respect față de profesie și față de oameni nu rămân fără consecințe. Polițiștii nepregătiți fizic înseamnă intervenții ratate, siguranță compromisă, încredere publică erodată.Iar când lucrurile vor merge prost, și vor merge prost, cei care iau azi aceste decizii nu vor mai putea da vina pe „lipsa de voință” a subordonaților. Vor trebui să se uite în oglindă.”

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de azi. Costă doar 42.99 lei
gandul.ro
image
Care este de fapt impactul asupra prețului la pompă al ordonanței prin care s-a declarat criza carburanților
mediafax.ro
image
Incredibil! Ce a apărut pe banner-ul afișat în spatele porții lui Ionuț Radu chiar înainte ca Turcia să deschidă scorul în meciul cu România
fanatik.ro
image
Comandantul iranian care controla Strâmtoarea Ormuz, ucis într-o operațiune israeliană
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță ziua din aprilie când intră pensia pe card și prin poștă. Ajutoarele, amânate
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Cât costă să instalezi panouri solare pentru o casă de 100 mp. Simulare de preţuri
playtech.ro
image
Câți decibeli s-au înregistrat la Turcia – România. Arena lui Beșiktaș, în Cartea Recordurilor
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
În două săptămâni, Donald Trump a început un nou ”război” și l-a câștigat
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS. Anunțul momentului! Toți românii așteaptă verdictul!
romaniatv.net
image
ANAF, anunț pentru persoanele fizice! Declarația Unică poate fi precompletată automat
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Oamenii îl critică pe Rareș Cojoc, după ce Andreea Popescu și copiii s-au mutat în alt apartament: „Doamne, ce bărbat să fii”
click.ro
image
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice. Oana a apărut cu un bandaj pe cap
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Instagram jpg
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Rareș Cojoc îi dă șah-mat Andreei Popescu. A știut exact unde să o lovească
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!