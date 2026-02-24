search
Marți, 24 Februarie 2026
Avertizări meteo de viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni ale țării, mai ales la munte

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de Cod galben și Cod portocaliu de viscol puternic și intensificări ale vântului, valabile marți și miercuri în mai multe zone din țară. Totodată, meteorologii au prelungit până joi dimineață informarea de precipitații, polei, ghețuș și vânt, care vizează cea mai mare parte a teritoriului.

Noi avertizări de Cod galben și Cod portocaliu de viscol puternic. FOTO: AP Photo
Noi avertizări de Cod galben și Cod portocaliu de viscol puternic. FOTO: AP Photo

În intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 8:00, vor fi precipitații în aproape toată țara, iar până joi dimineață mai ales în jumătatea de est. Vor predomina ploile, cu caracter de aversă, însă în centru și est, iar în noaptea de miercuri spre joi și în sud-est, se vor semnala perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 l/mp, conform prognozei ANM.

Vântul va avea intensificări marți în cea mai mare parte a țării, iar miercuri mai ales în centru, est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase și la munte, rafalele vor atinge 40–55 km/h, izolat 60–70 km/h, viscolind temporar ninsoarea în zona montană și local în Moldova și Transilvania. Miercuri și în noaptea de miercuri spre joi, fenomenele se vor extinde local și în Muntenia și Dobrogea.

La munte, în special în Carpaţii Meridionali și Carpaţii de Curbură, la altitudini de peste 1.500 de metri, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h, iar izolat vor depăși 90–100 km/h, determinând viscol puternic și reducerea semnificativă a vizibilității.

Cod portocaliu și Cod galben, pe intervale

Marți, 12:00–20:00: Cod portocaliu de viscol puternic la peste 1.500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, cu rafale de 80–110 km/h și vizibilitate sub 50 m.

Marți, 10:00–20:00: Cod galben de ninsoare și viscol în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpaţii Occidentali, cu vânt de 60–85 km/h și strat de zăpadă de 10–15 cm.

Marți, 10:00–20:00: Cod galben de vânt puternic în Banat, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50–70 km/h.

24 februarie, 20:00 – 25 februarie, 10:00: Cod portocaliu de viscol puternic în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la peste 1.500 m, cu vizibilitate sub 50 m; concomitent, Cod galben de intensificări ale vântului (60–85 km/h) și ninsori viscolite.

25 februarie, 10:00–20:00: Cod galben de viscol în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură; intensificări ale vântului (50–70 km/h) în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, vestul și sud-vestul Olteniei și nordul Dobrogei.

Miercuri, 10:00–20:00: Cod portocaliu de viscol puternic la peste 1.700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, cu rafale de 80–110 km/h și vizibilitate sub 50 m, conform hărții de mai jos.

FOTO: Facebook/Meteoplus
FOTO: Facebook/Meteoplus
