MAE răspunde acuzațiilor lansate de Teheran: România nu este implicată în conflictul SUA–Iran

Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm joi, 25 iunie, acuzațiilor făcute de Teheran privind așa‑zisa implicare a României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Instituția subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu.

MAE afirmă clar că România nu a participat în niciun fel la conflict.

Reiterăm că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu. De asemenea, reamintim că decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. Romania este o tara Aliata cu responsabilitati si angajamente pe care le respecta pe deplin”, a transmis MAE într-un comunicat.

Respectarea dreptului internațional

Ministerul Afacerilor Externe insistă că toate deciziile statului român sunt „atent evaluate” pentru a se asigura că respectă Carta ONU și normele relevante ale dreptului internațional:



„Subliniem încă o dată că toate deciziile pe care România le ia în exercitarea suveranității sale sunt atent evaluate pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional”.

Acuzațiile făcute de Iran

Amintim că Ministerul de Externe al Iranului a acuzat NATO că ar fi complice la un „război de agresiune ilegal” declanșat de SUA. Acuzațiile vin după declarațiile șefului Alianței, potrivit cărora aliații europeni ar fi sprijinit Statele Unite și Israel în timpul recentelor atacuri asupra Iranului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, a declarat că afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, reprezintă „o recunoaștere clară și incriminatoare a complicității active a NATO” în acest conflict, transmite AP preluat de Times of Bangladesh.

Baghai a spus că NATO și statele membre implicate „trebuie trase la răspundere pentru toate consecințele” acțiunilor lor. El a numit, de asemenea, Italia și România printre țările care, în opinia sa, trebuie să explice „de ce au ales să colaboreze”.

Anterior, într-un interviu pentru Fox News, Rutte a declarat că Italia ar fi permis aproximativ 500 de aeronave americane să decoleze de pe baze militare aflate pe teritoriul său, în sprijinul operațiunii militare a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, cunoscută sub numele de „Operațiunea Epic Fury”.

Rutte a mai spus că autoritățile din capitala României, București, au redus zborurile comerciale, deoarece aeroporturile ar fi fost folosite pentru a sprijini aeronavele-cisternă implicate în operațiune, amintește presa internațională.

În luna martie a acestui an Ministerul român al Afacerilor Externe preciza că a luat notă de afirmațiile de atunci ale purtătorului de cuvânt al MAE Iran, context în care făcea câteva precizări:

„Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu. România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU.

România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului.

În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”.