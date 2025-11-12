search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
Bruxelles liniștește fermierii: Acordul cu Mercosur nu compromite standardele alimentare

Publicat:

Comisia Europeană afirmă că acordul cu Mercosur nu relaxează standardele alimentare și nu expune fermierii europeni la concurență neloială. Cotele, controalele și instrumentele de salvgardare rapidă vor menține echilibrul pieței agricole europene.

Produse lactate bio. Sursa: Arhiva Adevărul
Produse lactate bio. Sursa: Arhiva Adevărul

Clarificarea Comisiei: regulile europene rămân neschimbate

Experții UE au explicat, în cadrul unui briefing tehnic al Comisiei Europene, că acordul UE–Mercosur nu modifică normele de siguranță alimentară, nici procedurile de control fitosanitar aplicate pe piața unică.

„Uniunea Europeană nu negociază și nu relaxează standardele sale. Toate produsele importate trebuie să respecte aceleași cerințe ca bunurile produse în interiorul UE”, au precizat surse europene pentru Adevărul.

Acordul va permite o liberalizare treptată, însoțită de mecanisme de intervenție și supraveghere. Comisia insistă că aceste garanții sunt suficiente pentru a proteja fermierii europeni și lanțurile de aprovizionare din domeniul agroalimentar.

Mecanismul de salvgardare rapidă: cum funcționează

Pe 8 octombrie 2025, Comisia Europeană a propus un Instrument de protecție pentru agricultură, menit să acționeze ca o „frână de urgență” în cazul unor creșteri bruște ale importurilor sau al scăderii prețurilor interne.

Acest mecanism se aplică automat pentru produsele considerate sensibile, carne de vită, pasăre, zahăr, etanol și orez, și permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare dacă sunt depășite volumele stabilite.

„Cifrele vorbesc de la sine. Volumul total de carne care poate fi exportat în baza acordului este limitat la 75 000 de tone anual, sub 1% din consumul european. Nu este o amenințare, ci o deschidere controlată și sigură”, au explicat oficialii.

Toate aceste transporturi sunt supuse verificărilor veterinare și sanitare europene, iar statele membre pot solicita controale suplimentare la frontieră dacă există suspiciuni de neconformitate.

Sectoarele vizate și avantajele pentru fermierii europeni

Acordul oferă protecții pentru produsele agroalimentare considerate strategice. În paralel, deschide noi piețe pentru bunurile procesate cu valoare adăugată. Uniunea Europeană deține deja o competitivitate ridicată în domenii precum lactatele, vinurile, ciocolata și produsele de patiserie, sectoare care pot profita de noile condiții comerciale.

„Pentru mulți fermieri și procesatori, acordul nu este o amenințare, ci o oportunitate de extindere. Vorbim despre o piață de 260 de milioane de consumatori care apreciază calitatea produselor europene”, au spus surse UE.

Pe componenta de export, Comisia estimează că liberalizarea va aduce creșteri vizibile ale vânzărilor de produse lactate și vinuri în primele 12 luni de la aplicarea acordului.

Indicațiile geografice: protecția originii europene

O componentă-cheie a tratatului o reprezintă recunoașterea reciprocă a indicațiilor geografice (GIs). În total, 344 de produse din Uniunea Europeană vor fi protejate pe piața Mercosur, iar 220 de produse sud-americane vor primi protecție similară în UE.

Această prevedere garantează că denumiri consacrate precum „Parmigiano Reggiano”, „Champagne” sau „Roquefort” nu pot fi imitate, consolidând astfel lanțul valoric și profitabilitatea fermierilor și procesatorilor.

Dezinformarea și comunicarea strategică

În ceea ce privește dezbaterea publică și dacă ea este puternic influențată de campanii de dezinformare, sursele europene au precizat faptul că „unele mesaje din spațiul public exagerează impactul asupra agriculturii și ignoră datele reale. Importurile sunt limitate, monitorizate și supuse acelorași norme de siguranță ca produsele europene”.

Pentru a contracara informațiile contradictorii, Comisia Europeană derulează o strategie de comunicare comună cu camerele de comerț, confederațiile patronale și organizațiile profesionale. Aceasta urmărește explicarea avantajelor economice, prezentarea datelor privind cotele și costurile reale, precum și dialogul direct cu fermierii și cooperativele.

Cifrele și calculele noastre arată contrariul retoricii negative. Acordul aduce stabilitate, investiții și acces la noi piețe pentru producătorii europeni”, au declarat experții.

Comerț sustenabil și reglementat

Comisia subliniază că Acordul UE–Mercosur este primul tratat comercial care include clauze juridice privind protecția mediului și implementarea Acordului de la Paris. Importurile agricole vor fi monitorizate prin sisteme de trasabilitate, iar statele membre pot aplica măsuri corective dacă sunt constatate abateri de la normele europene.

„Standardele sanitare și fitosanitare nu se negociază. Ele rămân baza politicii agricole și comerciale europene”, au subliniat sursele Comisiei Europene.

