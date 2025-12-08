search
Luni, 8 Decembrie 2025
Violențe și arestări la Atena, la marșul de comemorare a unui adolescent ucis de un poliţist: peste 50 de persoane reținute

Publicat:

Mai mulţi tineri au fost arestaţi în Atena, după ce marşul de comemorare a 17 ani de la moartea lui Alexandros Grigoropoulos, un adolescent de 15 ani ucis de un poliţist, s-a transformat într-o confruntare extrem de violentă între participanţi şi forţele de ordine.

Protestatar bătut de poliţie la Atena. FOTO: captură video X/vedatyeler
Protestatar bătut de poliţie la Atena. FOTO: captură video X/vedatyeler

Sâmbătă, 6 decembrie, mii de persoane s-au adunat în centrul Atenei pentru a comemora 17 ani de la moartea lui Alexandros Grigoropoulos, adolescentul de 15 ani împușcat mortal de polițistul Epaminondas Korkoneas în cartierul Exarchia, în 2008.

În acest context, autoritățile au instituit măsuri stricte de securitate, închizând mai multe stații de metrou și drumuri principale, iar forțele de ordine au fost amplasate strategic pentru a preveni incidentele.

Programul manifestărilor a inclus două marșuri principale: primul, al studenților, care s-au adunat la Propylaea la prânz, iar al doilea a început la ora 18:00. De asemenea, la ora 21:00, activiștii au organizat o veghe la memorialul de la intersecția străzilor Mesolongiou și Tzavella, în Exarchia.

Evenimentele s-au desfășurat în mare parte pașnic, însă, în jurul orei 20:00, aproximativ 400 de persoane s-au desprins din coloana principală de circa 5.000 de participanți, iar de aici încolo situaţia a degenerat şi s-a transformat într-o confruntare violentă între protestatari şi forţele de ordine, care au folosit inclusiv gaze lacrimogene, notează tovima.

Poliţia a folosit gaze lacrimogene. FOTO: tovima
Poliţia a folosit gaze lacrimogene. FOTO: tovima

Potrivit poliției elene, în timpul marșurilor au fost arestate 16 persoane, iar alte 54 au fost oprite și reținute pentru verificări suplimentare, dintre care patru au fost ulterior arestate.

Cum a fost ucis, în 2008, Alexandros Grigoropoulos,

Data de 6 decembrie marchează în Grecia comemorarea uciderii lui Alexandros Grigoropoulos, un adolescent de 15 ani, împușcat mortal în 2008 de polițistul Epaminondas Korkoneas, un caz devenit simbol al brutalității polițienești în Grecia, incidentul declanând atunci proteste și revolte care s-au extins rapid în întreaga țară.

Alexandros Grigoropoulos se afla împreună cu prietenii săi în cartierul Exarchia din Atena, când a izbucnit o altercație verbală între grup și doi polițiști, Epaminondas Korkoneas și Vasilis Saraliotis. Într-un moment tensionat, Korkoneas a scos arma și a tras, împuşcându-l pe adolescent în piept.

Deși polițistul a susținut că a tras doar pentru a avertiza și că nu avea intenția de a lovi pe nimeni, martorii oculari și rapoartele medico-legale au contrazis această versiune.

Epaminondas Korkoneas a declarat că Alexandros Grigoropoulos ar fi aruncat o sticlă în mașina sa de patrulă, iar ulterior, împreună cu partenerul său, s-a întors pe jos în zonă și a tras în aer pentru a speria adolescentul și a-l „învăța o lecție”.

Vestea tragediei a declanșat furia publicului: protestatarii au luat cu asalt străzile din Exarchia, incendiind şi distrugând vitrine, stații de autobuz și intrări în clădiri, iar mai mulți polițiști au fost răniți în confruntări.

În urma procesului, în 2010, Epaminondas Korkoneas a fost condamnat pentru omor intenționat și a primit închisoare pe viață, în timp ce partenerul său, Vassilios Saraliotis, a fost condamnat la 10 ani pentru complicitate, fiind eliberat ulterior.

În 2019, pedeapsa lui poliţistului a fost redusă la 13 ani în urma apelului, iar el a fost eliberat, fapt care a reaprins furia publicului și a generat proteste și controverse în Grecia.

