Cutremur puternic de 7,6 în largul Japoniei. Avertizări de tsunami pentru mai multe regiuni. Centralele nucleare fac verificări de siguranță

Un cutremur major, cu magnitudinea 7,6 grade pe scara Richter, s-a produs luni, 8 decembrie, în largul coastelor Japoniei, a anunțat United States Geological Survey (USGS), agenția care monitorizează activitatea seismică la nivel global.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 80 de kilometri în largul Aomori, la o adâncime de 50 de kilometri, la ora locală 23:15, potrivit Agenției Meteorologice din Japonia (JMA).

La scurt timp după seism, a fost emisă o avertizare de tsunami pentru Hokkaido, Aomori și Iwate, relatează CNN.

Conform datelor oficiale, valurile de tsunami ar putea atinge până la 3 metri în unele zone ale coastei. Deja a fost observat un val de 40 de centimetri în Aomori.

Centrul Pacific de Avertizare pentru Tsunami a transmis că valuri periculoase ar fi posibile pe o rază de 1.000 km de epicentru, de-a lungul coastelor Japoniei și Rusiei. Un utilizator X din nordul Japoniei a surprins într-un video avertismentele de tsunami auzite prin difuzoarele stradale, care îndemnau oamenii să se evacueze în zone mai înalte.

Reacția autorităților japoneze

Postul public NHK a anunțat că centralele nucleare din regiunile afectate efectuează verificări de siguranță, conform procedurilor standard în astfel de situații. Până în acest moment nu au fost raportate probleme.

În Tokyo, un corespondent CNN a relatat că seismul a fost resimțit intens, cu mișcări puternice ce au durat peste 30 de secunde.

USGS (United States Geological Survey) este principala agenție geologică a Statelor Unite, responsabilă cu monitorizarea cutremurelor la nivel mondial și publicarea rapidă a datelor despre magnitudine, epicentru și adâncime.