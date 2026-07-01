„M-au pus să plătesc de două ori”. Un român acuză o „țeapă” la călătoria cu feribotul spre Thassos. Reacția internauților

Un român care a mers recent într-o vacanță în Grecia a avertizat cu privire la o presupusă „țeapă” la călătoria cu feribotul, după ce susține că a plătit cash la îmbarcare, însă nu a primit bonul care trebuia pus în parbriz.

Acesta susține că a achiziționat biletul pentru călătoria cu feribotul direct de la echipaj, însă nu i-a pus bonul în parbriz. Când a ajuns, susține că personalul i-a cerut să plătească din nou, motivând că nu avea dovada plății.

„Atenție mare când vă îmbarcați din Keramoti spre insulă cu feribotul! E un echipaj care nu vă dă bonul ca să îl puneți în parbriz. Evident, este vorba despre cei care achită cash mașina și pasagerii la îmbarcare.

Când ajungeți pe insulă, vă pun să mai plătiți o dată, pentru că nu aveți bonul în parbriz. Stă cu mai multe bonuri în mână la îmbarcare, iar altul vă zorește să vă îmbarcați!

Când vine omul după 10-15 ore de mers nu mai e atent la detalii. Deci normal nu ar fi trebuit să vă lase la îmbarcare fară tichetul pus sub ștergător.... Li s-a mai întâmplat cuiva? Țeapă de 39 €”, a povestit acesta pe într-o postare publicată marți, 30 iunie, grupul de Facebook Forum Thassos.

În comentariile la postarea sa de pe rețelele de socializare, unii internauți afirmă că au trecut prin situații similare, în timp ce alții spun că nu au avut niciodată astfel de probleme.

„Da, anul trecut același echipaj(...) Nu am primit bon, iar la debarcare ne cereau să plătim. Am făcut puțin scandal și s-au liniștit!”, a povestit o persoană.

„Nu am avut niciodată probleme, am platit taxa la ghișeu, am primit bonul, l-am păstrat în geantă”, a transmis alt internaut.

„Nu am avut niciodată bon în parbriz! Atât timp cât ai avut ok la îmbarcare nu ai nicio treabă”

„Am peste 12 drumuri de Thassos. Întodeauna am primit bon și niciodată nu am pățit să mă verifice cineva la debarcare...”

Potrivit site-ului Go-Thassos, pentru ruta Keramoti – Limenas (Thassos), un bilet pentru un adult costă 6 euro, iar pentru copiii cu vârste între 5 și 10 ani tariful este de 3 euro. Copiii sub 5 ani călătoresc gratuit.

Transportul unui autoturism de până la 4,25 metri costă 22 de euro, iar pentru unul mai lung de 4,25 metri tariful este de 27 de euro. Motocicletele sunt taxate cu 6–7 euro, în funcție de cilindree, ATV-urile cu 10 euro, iar bicicletele cu 3 euro.

Potrivit informațiilor publicate pe site, biletele pentru feribot nu pot fi rezervate online sau în avans. Acestea se cumpără direct de la ghișeele din port, chiar înainte de plecare, iar plata se poate face atât în numerar, cât și cu cardul.