search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Olandezii deschid focul asupra unor drone suspecte în apropierea bazei aeriene unde sunt staționate arme nucleare americane

0
0
Publicat:

Militarii olandezi au deschis focul asupra unor drone neidentificate observate în apropierea Bazei Aeriene Volkel, una dintre cele mai sensibile locații militare din Europa, a anunțat ministrul Apărării, Ruben Brekelmans, pe 22 noiembrie.

Baza Aerienă Volkel/FOTO:X
Baza Aerienă Volkel/FOTO:X

„Noaptea trecută, au fost observate drone deasupra Bazei Aeriene Volkel”, a scris Brekelmans pe platforma X. „S-au folosit arme de la sol pentru a le doborî. Dronele s-au retras și nu au fost (încă) găsite.”

Potrivit ministrului, incidentul este în prezent investigat, autoritățile încercând să stabilească atât originea aparatelor, cât și intențiile din spatele zborului.

Baza Volkel găzduiește armament nuclear american și avioane F-35 ale Forțelor Aeriene Olandeze – un detaliu care a ridicat imediat nivelul de alertă. Nu este, însă, primul incident de acest fel. În ultimele săptămâni, o serie de drone suspecte au survolat repetat baza belgiană Kleine Brogel, unde se află, de asemenea, un arsenal nuclear american.

În Belgia, ministrul Apărării, Theo Francken, a indicat că incidentele par parte a unei operațiuni de spionaj. Fără a numi explicit responsabilul, el a legat patrulele de dronă de recentele încălcări ale spațiului aerian european de către Rusia.

Tensiunea a crescut vizibil în regiune încă din septembrie, când armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care intrau în spațiul său aerian. La scurt timp după, un alt aparat rusesc a pătruns în spațiul aerian al României, incident în care Bucureștiul a ales să nu riposteze. În aceeași perioadă, trei aeronave MiG-31 ale Rusiei au traversat neautorizat spațiul aerian al Estoniei.

Valul de incursiuni cu drone a lovit în toamna lui 2025 mai multe state europene – de la Danemarca și Lituania, la Finlanda, Germania și Olanda.

Pe 6 octombrie, premierul olandez Dick Schoof declara pentru Kyiv Independent că Europa „crede” că Rusia se află în spatele acestor operațiuni, dar că nu deține dovezi definitive.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Ce a făcut Ion Țiriac cu colecția impresionantă de mașini: ”Am primit o ofertă ieșită din comun”
fanatik.ro
image
A început bătălia pentru carnea de porc. Reportaj în hala Obor: cât ne costă preparatele pentru sarmale și tobă?
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Caz revoltător în CFR! O tânără a ajuns direct la spital după ce a călătorit la cușetă. A plătit 190 de lei pe bilet
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Tabel cu noile impozite auto în 2026: cât plătești în funcție de capacitatea cilindrică și norma Euro
playtech.ro
image
Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A venit cu naționala Portugaliei la Bistrița și i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a început să vorbească în română
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 24-30 noiembrie 2025
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Impletitura cu scortisoara si glazura Sursa foto shutterstock 1381752479 jpg
Împletitură cu scorţişoară şi glazură. Te face să uiţi de diete!
clickpentrufemei.ro
77e303fb 34d6 4a3a beaa 42a28d0ad4ace589e197c4bba77fab Booth stage songbook of zeghere van male cambrai ms 126 f53r 1542 jpg
Zece lucruri despre Evul Mediu pe care (aproape sigur) nu le știai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?