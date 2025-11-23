Olandezii deschid focul asupra unor drone suspecte în apropierea bazei aeriene unde sunt staționate arme nucleare americane

Militarii olandezi au deschis focul asupra unor drone neidentificate observate în apropierea Bazei Aeriene Volkel, una dintre cele mai sensibile locații militare din Europa, a anunțat ministrul Apărării, Ruben Brekelmans, pe 22 noiembrie.

„Noaptea trecută, au fost observate drone deasupra Bazei Aeriene Volkel”, a scris Brekelmans pe platforma X. „S-au folosit arme de la sol pentru a le doborî. Dronele s-au retras și nu au fost (încă) găsite.”

Potrivit ministrului, incidentul este în prezent investigat, autoritățile încercând să stabilească atât originea aparatelor, cât și intențiile din spatele zborului.

Baza Volkel găzduiește armament nuclear american și avioane F-35 ale Forțelor Aeriene Olandeze – un detaliu care a ridicat imediat nivelul de alertă. Nu este, însă, primul incident de acest fel. În ultimele săptămâni, o serie de drone suspecte au survolat repetat baza belgiană Kleine Brogel, unde se află, de asemenea, un arsenal nuclear american.

În Belgia, ministrul Apărării, Theo Francken, a indicat că incidentele par parte a unei operațiuni de spionaj. Fără a numi explicit responsabilul, el a legat patrulele de dronă de recentele încălcări ale spațiului aerian european de către Rusia.

Tensiunea a crescut vizibil în regiune încă din septembrie, când armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care intrau în spațiul său aerian. La scurt timp după, un alt aparat rusesc a pătruns în spațiul aerian al României, incident în care Bucureștiul a ales să nu riposteze. În aceeași perioadă, trei aeronave MiG-31 ale Rusiei au traversat neautorizat spațiul aerian al Estoniei.

Valul de incursiuni cu drone a lovit în toamna lui 2025 mai multe state europene – de la Danemarca și Lituania, la Finlanda, Germania și Olanda.

Pe 6 octombrie, premierul olandez Dick Schoof declara pentru Kyiv Independent că Europa „crede” că Rusia se află în spatele acestor operațiuni, dar că nu deține dovezi definitive.