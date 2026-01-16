Lituania a descoperit un grup de sabotori ruşi, coordonați de GRU. Ei ținteau atacuri inclusiv în România

Serviciul de informaţii al armatei ruse GRU a fost responsabil pentru o tentativă de incendiu, în 2024, asupra unei fabrici din Lituania care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat vineri oficialii lituanieni.

Şase cetăţeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia şi Belarus au fost acuzaţi în legătură cu incidentul, iar grupul a încercat să comită atacuri similare şi în Polonia, România şi Republica Cehă, au declarat poliţia şi procurorii de la Vilnius, potrivit Reuters.

„Infracţiunile au fost coordonate, iar ordinele au fost date executorilor de un grup de persoane care se află în Rusia şi care au legături cu GRU din Rusia”, a declarat reporterilor adjunctul şefului poliţiei criminale din Lituania, Saulius Briginas.

Incidentul face parte dintr-o serie de atacuri și tentative de sabotaj detectate în Europa în ultimii ani, pe fondul războiului din Ucraina. În 2024, un magazin IKEA din Vilnius a fost incendiat de persoane pe care autoritățile lituaniene le consideră conectate tot la serviciile ruse de informații, cazul fiind tratat ca act de „terorism”. În aceeași perioadă, un mare centru comercial din Varșovia (Polonia) a fost distrus de un incendiu care autoritățile poloneze cred că a fost tot un act deliberat de sabotaj legat de servicii ruse. Seviciile de securitate din Polonia și alte state au raportat, de asemenea, planuri de atacuri cu explozive și incendiere vizând infrastructuri și fabrici furnizoare de sprijin pentru Ucraina, unele dejucate înainte să producă daune semnificative.