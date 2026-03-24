Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Ilie Bolojan: „Niciun stat nu poate ține prețurile la carburanți neafectate de ce se întâmplă în Golf”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat Euronews, că Guvernul analizează mai multe scenarii pentru intervenția pe piața carburanților, însă avertizează că măsurile trebuie luate cu prudență, în contextul unei piețe „instabile și volatile”.

Șeful Executivului a explicat că reducerea TVA și a accizelor nu este exclusă, dar nu poate fi aplicată imediat, fiind considerată o etapă ulterioară.

„Scenariul reducerii de TVA la carburant și al accizei nu este pe… scenariul reducerii este pe masă, este un pas doi. Dar asta înseamnă să ajungi la o situație de stabilitate, vezi cât ai încasat, faci o estimare: ce înseamnă costuri? Pentru că, odată ce intri cu un astfel de mecanism, chiar dacă poți interveni, să spunem, lună de lună pentru a regla lucrurile, declanșezi niște elemente de costuri”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că spațiul bugetar al României limitează capacitatea statului de a interveni agresiv în piață.

„România nu are un deficit astăzi de 3%, cum ar fi fost bine să-l aibă, dacă nu am fi angajat niște cheltuieli masive în anii trecuți. Dacă am fi avut un deficit de 3%, înseamnă că puteam să luăm 1% din PIB – adică aproximativ 20 de miliarde – și să le introducem în piață pentru a încerca să temperăm mai mult lucrurile. Dar nu putem să facem acest lucru”, a afirmat el.

În aceste condiții, Guvernul a optat pentru o intervenție etapizată, care vizează în primul rând siguranța aprovizionării.

„Acest prim proiect vine și ia niște măsuri care, pe de o parte, ne asigură securitatea aprovizionării, pentru că în condițiile în care, dacă lanțurile care astăzi funcționează de aprovizionare se perturbă, putem limita anumite exporturi – în principal pe componenta de motorină, pentru că aici este deficitul pe care îl avem – în așa fel încât să ne concentrăm pe piața română. Și sigur, ne creăm cadrul de verificare, de asigurare a transparenței cheltuielilor”, a explicat premierul.

El a precizat că o eventuală a doua etapă de măsuri ar putea fi luată după o perioadă de monitorizare.

Ne creăm, v-am spus, cadrul de verificare (…) în așa fel încât spre sfârșitul lunii martie să luăm în calcul alte elemente de intervenție, dar după ce vedem că prețul ajunge la o anumită stabilizare și lucrurile se reglează. Altfel, dacă am interveni, n-am avea niciun fel de efect”, a spus Bolojan.

Întrebat despre un prag concret de preț care ar determina intervenția statului, premierul a refuzat să ofere un nivel exact, invocând riscurile de influențare a pieței.

„Dacă v-aș spune un prag de preț... când ești prim-ministrul României trebuie să ai grijă ce declari. Pentru că piața riscă să se uite la declarații și n-aș vrea ca, dacă astăzi vă anunț un preț, să vedem în câteva zile că lucrurile se duc în acea direcție. Deci nu-mi permit să fac astfel de afirmații”, a afirmat el.

Bolojan a insistat că autoritățile urmăresc constant evoluțiile din piață și că intervențiile trebuie să fie resimțite direct de populație.

„Ceea ce pot să spun este că guvernul supraveghează practic tot ceea ce se întâmplă în piață. Ne asigurăm de securitatea aprovizionării. Ne asigurăm că toți cei care suportă această creștere, care era inevitabilă, sunt parte, inclusiv statul român. (…) Nu mi se pare normal să creăm niște așteptări cetățenilor care nu pot fi onorate sau care nu depind de noi, pentru că sunt prețuri pe care nu le putem controla. Dar atunci când intervenim, într-adevăr cetățeanul să vadă că s-a făcut o intervenție”, a spus premierul.

În același timp, acesta a respins acuzațiile potrivit cărora Guvernul ar evita intervenția pentru a beneficia de venituri suplimentare din taxe. „Resping orice fel de idee că Guvernul poate să intervină, dar nu intervine, pentru că încasează o grămadă de taxe pe care nu știu unde le duce”, a declarat Bolojan.

Premierul a negat și existența unor neînțelegeri în interiorul Executivului pe această temă. „Nu există niciun conflict pe această temă, pentru că și ieri, de exemplu, în ședința pe care am avut-o în acest grup de lucru (…) în care au participat miniștrii responsabili (…) am căzut cu toții de acord asupra acestei etapizări. Această primă intervenție (…) și pregătirea celei de-a doua intervenții, sau a altor intervenții, funcție de ceea ce se întâmplă”, a explicat el.

În final, șeful Guvernului a subliniat că orice decizie trebuie să țină cont de evoluțiile externe, în special de situația din regiunea Golfului, care influențează direct prețurile. „Statele pot interveni în limita posibilităților pentru a atenua creșterile, iar când o facem, trebuie s-o facem într-adevăr să se vadă”, a conchis Ilie Bolojan.

