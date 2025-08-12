search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
Un afacerist cu dosar DIICOT ocupă ilegal o piață din București. Le-a spus polițiștilor că „îi are la mână pe toți”. Comercianții, ținuți13 ani într-un cort fără autorizație

Timp de aproape două decenii, Piața 16 Februarie, care se întinde pe 1.500 de metri pătrați, în nordul Capitalei, s-a aflat în administrarea lui Nicolae Cristescu, mason și fost finanțator al clubului Rapid, acuzat de DIICOT și judecat pentru constituire de grup infracțional și șantaj, potrivit site-ului de investigații Snoop.

Cristescu, mason și fost finanțator Rapid, a ocupat două decenii piața. FOTO Cosmin Iftode
Cristescu, mason și fost finanțator Rapid, a ocupat două decenii piața. FOTO Cosmin Iftode

Contractul încheiat între firma lui Cristescu și Primăria Sectorului 1 a expirat de un an, însă afaceristul refuză să predea piața și a dat în judecată instituția. 

„Timp de 25 de ani, Piața 16 Februarie a fost captivă în mâinile clientelei PSD și PNL de la Sectorul 1. În această primăvară am notificat cei 200 de comercianți că o vom prelua în administrare pentru a o moderniza la standarde occidentale și să nu mai plătească taxele către pușculița PSD. În luna august vom face curățenie și vom redeschide piața pentru toți locuitorii din Sectorul 1”, explica, în mai 2024, Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1.

„Directorul Poliției Sectorului 1 nu a fost lăsat să-și facă treaba”

În urmă cu un an, pe 6 august 2024, la o zi după expirarea contractului, o echipă formată din funcționari ai primăriei și ai Poliției Locale, condusă de viceprimarul de la acea vreme, Oliver Păiuși (USR), a mers la Piața 16 Februarie pentru a prelua controlul asupra spațiului.

Cristescu nu a vrut însă să semneze procesul de predare-primire și să elibereze spațiul. 

„Am fost cu o echipă de aproximativ 40 de funcționari, pentru că eu am constatat o ilegalitate. Ni s-a refuzat accesul, directorul Poliției Sectorului 1 nu a fost lăsat să-și facă treaba, am fost pur și simplu blocați de mai multe persoane”, a declarat pentru Snoop Oliver Păiuși.  

Afaceristul le-ar fi spus atunci polițiștilor că „îi are la mână pe toți”, potrivit surselor Snoop,

La rândul său, actualul primar al Sectorului 1, George Tuță, a promis anul trecut, în campania electorală pentru alegerile locale, că va reface „rapid” Piața 16 Februarie, dacă va câștiga fotoliul de primar. 

Tuță: „O complicăciune juridică”

De la expirarea contractului a trecut un an, iar Cristescu ocupă în continuare piața.

Actualul edil, George Tuță, a explicat pentru Snoop că,primăria nu a făcut demersurile pentru a-i da primarului mandat să nu prelungească contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local și firma Teomod a lui Nicolae Cristescu, iar afaceristul a mers în instanță.

„A fost o complicăciune juridică, dar este finalizată. Acum există o hotărâre de consiliu prin care am fost împuternicit să reziliez acel contract”, a explicat George Tuță pentru Snoop. 

Primarul admite că ce se întâmplă în Piața 16 Februarie este „ceva total abuziv” și spune că a discutat personal și cu fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, și cu actualul edil interimar, Stelian Bujduveanu, pentru a fi semnată dispoziția de demolare a construcțiilor neautorizate. 

 Cristescu: „Am fost un partener loial și de bună credință al primăriei”

Între 2009-2024, Primăria Sectorului 1 a încasat, în total, 5.922.928,21 de lei. Din 2016, sumele care ajungeau la administrația locală au început să scadă simțitor, uneori și la un sfert față de primii ani pentru care există date oficiale, potrivit investigației Snoop.

„Eu am fost un partener loial și de bună credință al primăriei, primăria a făcut profit”, susține Cristescu.

Camătă și șantaj

Amintim că, în 2021, zece persoane, printre care Petre Ilie, liderul Clanului Geamănu, Eugen Preda şi Nicolae Cristescu, fost acţionar la Rapid, au fost reţinute de DIICOT, sub acuzaţiile de camătă şi şantaj.

Ulterior, instanţa a decis arestarea preventivă în cazul a şapte persoane, printre care Eugen Preda şi Petre Ilie. Alţi trei suspecţi, printre care Nicolae Cristescu, sunt cercetaţi sub control judiciar.

Dosarul a fost deschis după ce, începând cu 2018, au fost înregistrate sesizări la mai multe unităţi de poliţie.

Procurorii descriu, în referatul cu propunerea de arestare preventivă, consultat de „Adevărul”, diferite situaţii în care mai mulţi oameni de afaceri ar fi fost şantajaţi şi intimidaţi.

București

