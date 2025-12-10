Lacul Vidraru va fi golit controlat timp de o lună. Debitul va fi redus la jumătate pentru a evita o nouă criză de apă

Autoritățile au început miercuri, 10 decembrie, procedura de golire controlată a lacului de acumulare Vidraru, operațiune care se va desfășura între 10 decembrie 2025 și 9 ianuarie 2026. Primăria Curtea de Argeș anunță că operațiunea este necesară pentru lucrările de retehnologizare ale barajului și nu reprezintă un risc pentru populație.

„În perioada 10 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 se vor efectua deversări controlate din acumularea Vidraru, cu tranzitarea directă a debitelor pe albia Râului Argeș. Începând cu 10 decembrie 2025, ora 12:00, vor fi tranzitate debite de maximum 25 mc/sec, în regim continuu (24/24), în condiții hidrometeorologice normale”, se arată în comunicatul instituţiei.

„Apa a devenit tulbure și la robinete, nepotabilă. Autoritățile o tratează dar, deocamdată, nu a ajuns în punctul de potabilitate”, a transmis Primăria Curtea de Argeș.

Debitul Argeșului va crește. Autoritățile avertizează populația

Primăria atrage atenția că debitul râului Argeș va crește, iar locuitorii sunt sfătuiți să fie prudenți. Dacă vor apărea ploi abundente sau risc de inundații, programul de golire ar putea fi temporar suspendat și reluat ulterior.

Golirea controlată anterioară, din 26 noiembrie 2025, a scos la suprafață o descoperire neașteptată: epava unui mic vapor turistic, dispărut de zeci de ani. Ambarcațiunea a devenit vizibilă pe fundul lacului, în zona centrală a bazinului, stârnind curiozitatea localnicilor. Mai multe detalii aici.

Testele anterioare au produs probleme

În urma exercițiilor de deversare din toamna acestui an, turbiditatea ridicată a apei a depășit capacitatea de filtrare a stației de tratare, generând disfuncționalități și afectând potabilitatea apei.

Un prim test a avut loc pe 29 octombrie, când au fost eliberate treptat cantități diferite de apă pentru a evalua capacitatea Argeșului de a prelua volumele evacuate în condiții de siguranță.

Distribuitorul de apă potabilă a anunțat că le va face un discount de 30% locuitorilor la facturi pentru luna în curs.