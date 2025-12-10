Kremlinul reacționează după răspunsul lui Zelenski privind organizarea alegerilor în Ucraina: „Este ceea ce Putin spunea de mult”

Kremlinul a transmis, miercuri, prima reacție oficială după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat dispus să organizeze alegeri prezidențiale, ca răspuns la solicitarea liderului american Donald Trump.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că poziția lui Zelenski confirmă ceea ce Moscova susține de mult timp.

„Este ceea ce Putin spunea de mult. Este ceea ce a spus recent președintele Trump. Vom vedea cum se vor dezvolta evenimentele în această direcție”, a declarat Peskov.

Kremlinul nu a discutat încă cu SUA ultimele declarații ale lui Vladimir Zelenski privind disponibilitatea sa pentru alegeri, a declarat reporterilor Dmitri Peskov.

„Nu, nu am avut timp să discutăm acest lucru cu nimeni”, a răspuns el la întrebarea agenției TASS dacă Kremlinul a discutat declarațiile respective cu omologii americani.

Declarația vine după ce, cu o zi înainte, Zelenski și-a arătat disponibilitatea de a organiza scrutinul în Ucraina, solicitând însă sprijin din partea Statelor Unite și a țărilor europene pentru asigurarea securității necesare desfășurării alegerilor.

Zelenski a cerut, totodată, un moratoriu asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice, dacă Rusia acceptă o astfel de condiție, ceea ce ar permite un armistițiu temporar.

Peskov a precizat însă că Moscova nu urmărește un simplu armistițiu, ci un acord mai amplu:

„Pacea durabilă, garantată și pe termen lung, obținută prin semnarea documentelor corespunzătoare, este o prioritate absolută”, a subliniat reprezentantul Kremlinului, conform publicației ruse TASS.

Trump insistă pentru alegeri în Ucraina

Marți, Donald Trump a cerut Kievului să organizeze alegeri prezidențiale, afirmând că autoritățile ucrainene „se ascund în spatele războiului”, iar cetățenii trebuie să își poată alege conducerea.

Conform legislației ucrainene, alegerile ar fi trebuit să aibă loc pe 31 martie 2024, însă au fost anulate pe fondul stării de urgență și al mobilizării generale.

Deși Trump pune presiune pentru un proces electoral cât mai rapid, Zelenski a declarat în trecut că organizarea scrutinului este „prematură” în contextul actualului conflict.