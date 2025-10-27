La cât este evaluată averea lui Ioan Pavel? Ce afaceri avea suceveanul care s-a prăbușit săptămâna trecută cu avionul

Afaceristul Ioan Pavel, 69 de ani, care a murit săptămâna trecută după ce s-a prăbușit cu avionul, era patronul lanțului Daily Coffee din Suceava și cel care a cumpărat fostul combinat de vin „Vinia” Iași. Deținea spații comerciale în mai multe orașe din România și era proprietarul a cel puțin șapte firme. Pentru el, Vasluiul era un loc special, întrucât locuise o perioadă în județ, iar în prezent venea aici periodic, la proprietatea sa, notează publicația locală Vremea Nouă.

Acesta derula proiecte ambițioase, inclusiv în sectorul imobiliar. La Suceava, intenționa să ridice blocuri cu până la 25 de etaje, un plan deja aprobat de Consiliul Local. Proiectul, considerat unul îndrăzneț pentru oraș, urma să fie implementat prin compania sa, Daily Group SRL, și prevedea construirea unor clădiri rezidențiale cu o înălțime maximă de 115 metri.

Potrivit unui articol din „Bună Ziua Iași" din februarie 2025, Pavel dorea construirea pe terenul fostului combinat a unui număr de 7 imobile, cu destinația de birouri, locuințe si servicii conexe. Pentru realizarea lor trebuiau demolate aproximativ 37 de construcții ale fostei platforme industriale Vinia.

Potrivit publicației APIX, firma sa, Daily Group SRL, a reactivat un proiect urbanistic în Zona Industrială Iași, deținând 4 hectare de teren. Conform certificatului de urbanism 194/2023, obiectul proiectului era: „Modificare și supraetajare parțială clădire existentă C33 pentru funcțiunea de servicii (birouri, sediu de firmă, servicii medicale, comerț) și construire clădire C1 – locuințe colective, conform PUZ aprobat prin HCL 167/30.04.2023”.

Planul Urbanistic Zonal prevede clădiri de locuințe colective cu până la 25 de etaje, la o înălțime maximă de 115 metri. Proiectul urma să demareze cu prima autorizație de construire a complexului, vizând dezvoltarea de locuințe colective și spații de servicii, potrivit Ziarul de Iași.

Ce profit aveau companiile lui Pavel

Daily Group, firma lui Ioan Pavel, are sediul în Suceava, a fost înființată în 1993 și se ocupă de „Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun”, potrivit Ziarul Amprenta care cita listafirme.ro.

Acționarul unic al firmei este Pavel Ioan, el fiind și administratorul. Numele acestuia îl mai regăsim și în: Daily Motors SRL, Avicena Daily Medical SRL, Service Expres Suceava SRL, Medical Center SRL, Fibracis SRL, J.D. Legal Proprieties SRL și Status IDC SRL – toate cu sediul în Suceava, scrie Hotnews

Cea mai cunoscută afacere a grupului de firme condus de Pavel este cea legată de automatele de cafea. În anii precedenți, firma Daily Group a fost inclusă în Top 500 Forbes.

În 2023, firma a avut o cifră de afaceri de 22.939.546 lei, un profit de 1.734.405 și datorii de 38.747.608 lei.

Amintim că joi dimineaţa de pe radar, în pădurea din apropierea localităţii Băcani, avionul de mici dimensiuni pilotat de Ioan Pavel s-a prăbușit. Bărbatul în vârstă de 65 de ani a murit pe loc.

Bărbatul decolase din Suceava şi urma să aterizeze pe un heliport privat aflat la marginea pădurii, în apropierea proprietăţii sale.

În momentul dispariţiei aeronavei, în zonă se înregistrau condiţii de ceaţă densă, care ar fi putut îngreuna manevrele de aterizare. Contactul cu pilotul s-a pierdut la scurt timp după ce avionul a dispărut de pe radar.