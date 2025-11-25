Judecătorul Ana-Hermina Iancu a fost numită vicepreşedinte al ÎCCJ. Numele ei se leagă de dosare grele, precum „Zambaccian”, „Gala Bute” sau „Ciuperceasca”

Judecătorul Ana-Hermina Iancu a fost numită, marţi, vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru un mandat de trei ani. Numele ei se leagă de dosare grele, în care au fost implicaţi Adrian Năstase, Elena Udrea, Călin Tăriceanu şi Andreea Cosma.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, marți, 25 noiembrie, numirea judecătoarei Ana-Hermina Iancu în funcția de vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Potrivit informaţiilor publicate pe platforma CSM, decizia a fost adoptată în unanimitate.

Cine este Ana-Hermina Iancu

De-a lungul carierei sale, Ana-Hermina Iancu a intrat în atenţia publică pentru opiniile separate exprimate în dosare importante care, vizau în principiu oameni politici de calibru.

Un exemplu este dosarul „Zambaccian”, în care Ana-Hermina Iancu a refuzat să îl condamne pe fostul premier Adrian Năstase pentru luare de mită şi a susținut achitarea acestuia pentru acuzația principală și aplicarea unei pedepse de 3 ani cu suspendare doar pentru șantaj. Ulterior, completul de 5 judecători al ÎCCJ a menținut și acuzația de luare de mită, condamnându-l definitiv pe fostul premier la 4 ani de închisoare cu executare.

În iulie 2012, la scurt timp după condamnarea definitivă a lui Adrian Năstase în dosarul „Trofeul Calității” și tentativa acestuia de suicid, Ana-Hermina Iancu a părăsit magistratura şi s-a reorientat către profesia de notar, însă în 2016 a revenit în cadrul Înaltei Curți, inițial la Secția de contencios administrativ, iar mai târziu la Secția penală.

În cadrul interviului susținut astăzi la CSM, Hermina Iancu a afirmat că pentru ea este esențială libertatea de gândire și de conștiință.

„Prefer să pierd o funcţie decât să îmi pierd libertatea de a gândi cu propria conștiință”, a spus ea, fiind completată de președintele ÎCCJ, judecătoarea Lia Savonea: „Niciun judecător nu trebuie să se mai simtă împins să-şi apere spaţiul de independenţă prin retragere”.

De-a lungul timpului, Ana-Hermina Iancu a făcut parte din mai multe completuri care au emis decizii importante.

Astfel, în decembrie 2023, Ana-Hermina Iancu a fost membră a completului de 5 judecători care, în dosarul fostului parlamentar Andreea Cosma, a decis să nu mai aștepte hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind prescripția.

Vă reamintim că, la acea vreme, fostul parlamentar Andreea Cosma, fiica fostului preşedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, era acuzată de complicitate la abuz în serviciu, alături de Florin Serghei Anghel, fost preşedinte al CJ Prahova, şi Dănuţ Cornea, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Plopeni Industrial Parc SA, într-un dosar privind vânzarea la preţuri subevaluate a unor terenuri ale cazărmii „Ciuperceasca”, intrată în activul Parcului Industrial Plopeni în urma unui schimb de terenuri cu MApN.

Noul vicepreşedinte al CSM, Ana- Hermina Iancu, a formulat opinii separate și în alte dosare sensibile, printre care cel al primarului din Râmnicu-Vâlcea, Mircia Gută, dar și în „Gala Bute”, unde a votat în favoarea admiterii contestației în anulare și a anulării condamnării Elenei Udrea, rămânând însă în minoritate.

De asemenea, a făcut parte din completul care l-a achitat pe fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu și din completul de 9 judecători care a decis să nu dispună arestarea fostului magistrat Florin Costiniu, ulterior condamnat în dosarul legat de fostul senator Cătălin Voicu.