Judecătorii Instanței Supreme decid în ședință dacă atacă legea care reglementează pensiile private la Curtea Constituțională

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt convocaţi, joi, în şedinţă, pentru a adopta o decizie cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu legea care reglementează pensiile private.

„La data de 16 octombrie 2025, ora 14:00, judecătorii instanței supreme sunt convocați pentru constituirea în Secții Unite în vederea exercitării atribuției prevăzută de dispozițiile art. 27 li. b din Legea 304/2022 privind organizarea judiciară.

Ordinea de zi a ședinței:

1. Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private(PL-x nr.320/2025)

După finalizarea dezbaterilor și soluționarea ordinii de zi mass-media va fi anunțată cu privire la decizia adoptată”, a anunțat Înalta Curte printr-un comunicat.

Anunțul vine în contextul în care Camera Deputaților a votat, miercuri, legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii.

Inițiativa a trecut de votul decizional al deputaților cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă”, 22 de abțineri și alți 31 au indicat că nu votează.

Votul vine după un raport comun favorabil primit în comisiile de buget și muncă. Proiectul merge direct la promulgare, la președintele Nicușor Dan, dacă nu este atacat la CCR.

Acesta prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2, obligatoriu și administrat privat, vor primi inițial 30% din bani. Restul sumei acumulate va putea fi retrasă eșalonat pe 8 ani. Deputații au menținut și prevederea care oferă bolnavilor cu afecțiuni oncologice posibilitatea de a retrage toți banii, la cerere.