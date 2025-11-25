Video Judecător cu o vechime de 28 de ani, promovat la ÎCCJ. Cum a răspuns când a fost întrebat de ce nu s-a pensionat

Un judecător din Alba Iulia, cu o vechime de 28 de ani în magistratură, a ales să promoveze la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). În timpul interviului pentru promovare, a fost întrebat de ce nu a ales să se pensioneze, deși vechimea îi permitea acest lucru.

La interviu au participat președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, și cea a ÎCCJ, Lia Savonea.

După interviu, judecătorul Lucian Ioan Gherman a fost promovat la Secția de contencios administrativ și fiscal, având cel mai mare punctaj dintre candidații pentru această secție după evaluarea activității – 90 de puncte, scrie Clujust.

Cine este Lucian Ioan Gherman

Potrivit Alba24, acesta și-a început cariera în magistratură la Judecătoria Alba Iulia, pe 1 noiembrie 1997. După șapte ani, a promovat la Tribunalul Alba, unde a stat până în 2009.

Din 15 noiembrie 2009 până în 2023, acesta a fost judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Alba Iulia. Din 2023 până recent, Lucian Ioan Gherman a fost vicepreședintele Curții de Apel menționate anterior.

De asemenea, este și membru al Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene (EuRoQuod).

La Curtea de Apel Alba Iulia s-a implicat activ inclusiv în activitățile de informare și educație juridică a elevilor și studenților, derulate în parteneriat cu unități de învățământ din oraș.

„Faptul că am îndeplinit condiția de vechime pentru pensionare acum trei ani nu m-a determinat să plec la pensie”

În timpul interviului, președinta CSM l-a întrebat pe judecător de ce a ales să rămână în magistratură, deși îndeplinea condițiile pentru pensionare.

„Faptul că am îndeplinit condiția de vechime pentru pensionare acum trei ani nu m-a determinat să plec la pensie, ci dimpotrivă mi-am asumat prerogative manageriale pentru că am intenționat să-mi derulez în continuare profesia, să am parte de noi provocări, de noi oportunități

Știu că în acest moment presiunea este mare pe sistemul judiciar și cu toții cunoaștem care sunt provocările, însă sunt dispus să-mi asum aceste responsabilități pentru a merge înainte, pentru a ajuta sistemul – mă rog, în măsura în care pot că sunt unul singur – pentru a pune experiența mea profesională și puterea de muncă la dispoziția în Înaltei Curți și bineînțeles a sistemului în ansamblul său”, a răspuns judecătorul Gherman.

De asemenea, Lia Savonea l-a întrebat despre retorica din ultima perioadă cu privilegiile magistraților.

„E un curent amplificat împotriva magistraturii pe această temă. Puteți să evaluați și să ne spuneți opinia dumneavoastră vizavi de ce este critică legitimă și riscul escaladării și exercitării de presiuni asupra magistraturii asupra independenței instanțelor? Vedeți un risc în tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă?”, este întrebarea pusă de președinta ÎCCJ.

„Din perspectiva mea cred că o critică legitimă este o critică care se circumscrie unor principii de echilibru și care sunt adecvate unei chestiuni concrete și care tind cu bună credință la soluționarea unei situații conflictuale. Atât cât am priceput eu din spațiul public, eu am perceput că aceste limite au fost depășite pentru că deja s-a trecut în zona discursului de ură s-au depășit într-o măsură nepermisă din punctul meu de vedere aceste limite, discursul mergând spre o direcție care este de natură a afecta independența Justiției în ansamblul său pentru că culpabilizează întreg corpul de magistrați pentru niște aspecte care nu țin de de resortul lor.”, a răspuns Lucian Ioan Gherman.