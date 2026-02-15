search
Mafioți ucraineni au folosit identitatea unei judecătoare a CCR pentru a fura o firmă din România. „Am formulat plângere penală”

0
0
Publicat:

Numele Laurei Iuliana Scântei, judecătoare la Curtea Constituțională a României, a fost folosit în mod fraudulos într-o operațiune de preluare ilegală a unei firme din România, orchestrată - potrivit indiciilor - de o rețea de criminalitate organizată cu ramificații ucrainene, potrivit Antena 3.

Judecătoarea CCR Iuliana Scântei. FOTO Mediafax
Judecătoarea CCR Iuliana Scântei. FOTO Mediafax

Deși Iuliana Scântei nu mai este notar din 2022, semnătura și parafa ei apar pe documente care ar fi stat la baza transferului fictiv al societății.

Contactată de Antena 3, judecătoarea a calificat actele drept „falsuri grosolane” și a anunțat că a depus plângere penală. O sesizare similară a făcut și Puiu Nedelcu, proprietarul firmei preluate ilegal, care spune că a descoperit o întreagă schemă de falsificare de documente, cel mai probabil folosită pentru spălarea de bani.

„Mi-au furat firma fără să știu”

Puiu Nedelcu afirmă că nu a avut nicio legătură cu sediul social declarat în acte și că nu a semnat niciun document de cesiune. Cu toate acestea, în Registrul Comerțului apare o hotărâre a asociaților prin care firma este transferată către un cetățean ucrainean, Mihail Zaichenko, despre care Nedelcu spune că nu l-a întâlnit niciodată.

Mai mult, după preluarea inițială, societatea ar fi fost cesionată rapid către o altă persoană, tot de naționalitate ucraineană, ambele având domiciliul declarat la Kiev.

Avocata Raluca Andreea Popescu susține că operațiunea pare parte dintr-un mecanism mai amplu și spune că Puiu Nedelcu și-a găsit firma golită, apoi transferată succesiv către cetățeni ucraineni.

„Dumnezeu știe ce-i pe firma aia, oamenii ăia, pentru că nu s-a oprit aici. Deci a existat această hotărâre a adunării generale în care, teoretic, omul ăsta și-a golit firma, după care la rând, după această intrare a cetățeanului ucrainean, el la rândul lui a mai cesionat, a ieșit el din firmă și a cesionat altei persoane de naționalitate ucrainană, ambele având domiciliile la Kiev – pe stânga, că pe dreapta nu știu”, a explicat avocata. 

Modificări masive în Registrul Comerțului, pe baza unor acte false

Există suspiciunea că Registrul Comerțului- instituție aflată în subordinea Ministerului Justiției - a acceptat documente depuse exclusiv electronic, fără verificări suplimentare, permițând schimbarea denumirii firmei, a obiectului de activitate și a sediului social.

Firma, care se ocupa inițial de instalații frigorifice, figurează acum cu activități în comerțul cu metale rare și retail, având deschise trei puncte de lucru în Cluj.

Un recidivist, veriga-cheie în falsuri

În centrul operațiunii apare numele lui Daniel Merla, un recidivist din Constanța, care recunoaște că și-a făcut anul trecut o semnătură electronică, dar neagă orice implicare în firme sau delegări.

Cu toate acestea, semnătura lui apare pe un document din aprilie 2025, în care ar fi fost desemnat de Nedelcu să ridice acte de la Registrul Comerțului. Semnătura sa figurează și pe un alt document ce pare autentificat cu parafa notarială a Laurei Iuliana Scântei.

Judecătoarea respinge categoric autenticitatea actelor:

Am formulat plângere penală la Secţia 1 Poliţie. Nu am avut niciodată acea semnătură olografă. Toate sigiliile şi ştampilele notariale au fost predate Camerei Notarilor Publici Bucureşti în 10 iunie 2022, pentru distrugere. E clar vorba de un fals. E foarte grav şi extrem de ciudat folosirea numelui meu în acest context”, a precizat judecătoarea CCR.

Registrul Comerțului nu a oferit încă un punct de vedere.

