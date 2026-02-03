Irlandez arestat în București după ce și-a înjunghiat un conațional. Ce mesaj transmite Poliția turiștilor străini

Turistul irlandez care și-a înjunghiat un conațional într-un apartament din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce victima a cerut ajutor într-o farmacie din Capitală.

Un turist irlandez a fost arestat în București după ce, pe 31 ianuarie, și-a rănit grav un conațional în vârstă de 22 de ani, într-un incident petrecut într-un apartament închiriat în regim hotelier.

Cu o rană la nivelul abdomenului, victima a reușit să ajungă la o farmacie din Sectorul 5, unde a cerut ajutor. Angajații farmaciei au alertat imediat Poliția, iar tânărul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit unui comunicat al Poliției, agresorul, tot cetățean irlandez, a fost reținut inițial pentru 24 de ore și ulterior plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile. Incidentul a fost catalogat ca fiind unul izolat și nu a implicat alte persoane.

„Pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, apărut în urma unei glume între trei turiști aflați în apartament, a izbucnit o altercație, în cadrul căreia unul dintre bărbați l-a agresat pe celălalt cu un obiect tăietor-înțepător”, a explicat Poliția Capitalei.

Autoritățile au ţinut să evidenţieze faptul că evenimentul nu reprezintă o agresiune îndreptată împotriva turiștilor străini sau a locuitorilor Capitalei.

„Capitala României rămâne un oraș sigur pentru cetățeni și turiști. Astfel de fapte, deși regretabile, nu reflectă nivelul general de siguranță publică sau climatul de ordine publică”, se arată în comunicatul Poliției.