Ionuț Moșteanu, despre dosarul în care a dat declaraţii: „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că va continua lupta împotriva corupției din instituțiile aflate în subordinea sa, după arestarea unui bărbat care a încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro. Moșteanu a precizat că nu va oferi detalii suplimentare despre dosar, însă a subliniat că justiția trebuie să-şi urmeze cursul.

„Eu nu o să dau mai multe detalii dintr-un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici încolo, justiţia îşi va face treaba şi eu, alături de colegii mei, nu o să ne dăm un milimetru la o parte din faţa corupţilor”, a spus ministrul Apărării.

El a reamintit că a intrat în politică în perioada de după tragedia de la Colectiv, moment care l-a determinat să se implice în lupta împotriva corupţiei:

„Am intrat în politică acum vreo 10 ani, dacă ţineţi minte, în momentul post-Colectiv, când, din cauza corupţiei au murit oameni. Şi ăla e momentul care ne-a adus pe noi, cumva, din toate păturile sociale şi am intrat atunci în partidul lui Nicuşor cu toţii pentru a ne implica politic. Şi ăsta este una din crezurile noastre. O ţară fără corupţie, o ţară mai bună de trăit şi pentru asta vom face în fiecare zi ce e corect să facem.”

Întrebat despre posibile evoluţii în dosar, Moşteanu a menţionat că „o să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează”, reiterând că anticorupţia reprezintă „o valoare definitorie pentru el şi pentru USR”.

„Atâta timp cât sunt într-o funcţie publică şi am o forţă executivă, o să-mi folosesc parte din această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie atât cât pot din sistemul pe care îl am în subordine”, a declarat ministrul Apărării în cadrul Conferinţei privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania şi România, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, relatează News.ro.

Vineri, procurorii DNA au anunţat reţinerea şi ulterior arestarea preventivă a unei persoane care ar fi încercat să ofere un milion de euro ministrului Apărării pentru a interveni pe lângă conducerea companiei Romtehnica, aflată în coordonarea MApN, în vederea încheierii unor contracte cu o firmă privată.

Potrivit unor surse judiciare, persoana în cauză ar fi fostul senator PSD de Dâmboviţa Marius Ovidiu Iisăilă, condamnat definitiv în 2016 la cinci ani şi patru luni de închisoare pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.