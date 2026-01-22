Ion Cristoiu, transportat de urgență la spital după o căzătură pe gheață. Gazetarul a cerut transferarea la o unitate privată

Gazetarul și publicistul Ion Cristoiu a fost transportat de urgență la spital joi, 22 ianuarie. El a alunecat pe gheață și a suferit o căzătură gravă pe o stradă din București. În urma incidentului, acesta s-a ales cu o fractură la nivelul umărului.

Starea de sănătate a jurnalistului a impus prezentarea de urgență la spital. Ajuns acolo, Cristoiu a constatat însă că unitatea era supraaglomerată și nu putea fi preluat imediat, motiv pentru care a solicitat transferul la o clinică privată din Capitală, pentru a primi îngrijiri în cel mai scurt timp, potrivit România TV.

Surse apropiate situației au precizat că accidentul este unul serios și va necesita o perioadă de recuperare, pentru a evita complicațiile. Medicii i-au recomandat repaus și imobilizarea umărului cu fașă, urmând ca evoluția leziunii să fie monitorizată. Starea generală a gazetarului este stabilă.

Chiar în ziua incidentului, Ion Cristoiu a publicat un editorial pe canalul său de YouTube, CristoiuTv, în care a analizat stilul de exprimare publică al unor lideri politici.

În comentariul său, el a comparat modul de a vorbi al lui Donald Trump cu cel al președintelui Nicușor Dan, afirmând că acesta din urmă ar face „minutul și gafa, întâmplarea și gafa, declarația și gafa”.

Publicistul l-a asemănat pe Nicușor Dan cu personajul D-l Goe din schițele lui Caragiale și l-a descris ironic drept „o bomboană” din perspectiva comportamentului public, susținând că nu se aștepta ca cineva să o „întreacă” pe Elena Lasconi la capitolul gafe politice.