Putin cere armistițiu imediat în Iran, după o discuție telefonică cu președintele Masoud Pezeshkian

Președintele rus Vladimir Putin s-a pronunțat pentru un armistițiu „imediat” în Iran, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, care a avut loc vineri, potrivit unui comunicat al Kremlinului.

„Poziția de principiu a Rusiei cu privire la necesitatea încetării imediate a ostilităților a fost reafirmată”, a transmis Kremlinul, precizând că liderul de la Moscova a cerut revenirea la o soluționare politică și diplomatică a conflictului.

Potrivit comunicatului, Vladimir Putin a menționat că se află în contact permanent cu liderii statelor membre ale Consiliul de Cooperare al Statelor Arabe din Golful Persic, în contextul escaladării tensiunilor din regiune.

Totodată, liderul rus și-a exprimat „condoleanțele profunde” pentru asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Ali Khamenei, precum și pentru moartea unor membri ai familiei sale și a unor reprezentanți ai conducerii militare și politice iraniene. Kremlinul a menționat și victimele din rândul civililor, pe care le pune pe seama „agresiunii armate” israeliano-americane împotriva Iranului.

La rândul său, Masoud Pezeshkian a mulțumit Rusiei pentru solidaritatea arătată față de poporul iranian, „care apără suveranitatea și independența patriei sale”, și a prezentat situația actuală a conflictului.

Potrivit Kremlinului, cele două părți au convenit să continue contactele prin diferite canale diplomatice.