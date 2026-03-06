Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României și validează măsurile de echilibru bugetar. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor

Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României, reconfirmând potențialul solid de creștere economică pe termen mediu și capacitatea de reziliență a țării în fața șocurilor externe.

Concluziile analizei validează direcția măsurilor de consolidare fiscală demarate în 2025 și subliniază importanța menținerii disciplinei bugetare pentru asigurarea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice.

„Analiza Moody’s confirmă faptul că România deține o economie stabilă și un grad de dezvoltare care ne oferă o poziție competitivă în regiune. Evaluarea vine într-un moment important, înaintea adoptării bugetului de stat, care trebuie definitivat cât mai rapid într-o formă responsabilă și corectă, pentru asigurarea pe de o parte a disciplinei fiscale, iar pe de altă parte, a pachetului de relansare economică.

Am adoptat măsuri ferme în 2025 pentru a corecta dezechilibrele bugetare, iar rezultatele se văd deja în scăderea graduală a deficitului. Acest lucru transmite din ce în ce mai multă încredere investitorilor şi agențiilor de rating, iar angajamentul nostru rămâne neschimbat: disciplină şi responsabilitate fiscal-bugetară şi o politică economică axată pe investiții, în principal prin accelerarea absorbției de fonduri europene şi prin măsuri de susținere a mediului de business”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Echilibrarea bugetului și eficiența măsurilor adoptate

Agenția Moody’s confirmă că măsurile fiscale adoptate începând cu iulie 2025 au avut un impact pozitiv asupra perspectivelor bugetare ale României. Ca urmare a acestor decizii, deficitul bugetar este pe o traiectorie descendentă clară: de la un vârf de 9,3% din PIB în termeni ESA în 2024, agenția estimează o reducere până la 8,2% în 2025 și să ajungă la 6,3% din PIB la finalul anului 2026.

Deși datoria guvernamentală este prognozată să atingă 62,9% din PIB în 2027, și să se stabilizeze la aproximativ 65%, Moody’s consideră că România păstrează o capacitate de plată a datoriilor care rămâne robustă. Totuși, agenția notează potențialele riscuri pentru perspectiva unei reduceri suplimentare a deficitului dincolo de anul 2026 și a unei stabilizări a poverii datoriei la un nivel corespunzător ratingului Baa3.

Investițiile prin PNRR, motorul de creștere economică

Ministerul Finanțelor reafirmă că atragerea fondurilor europene reprezintă prioritatea zero. Absorbția banilor din Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF) până în august 2026 este considerată de agenție factorul determinant pentru evitarea unei contracții economice în cursul acestui an.

Deși au existat întârzieri în implementare începând cu anul 2024, raportul Moody’s remarcă faptul că actualul guvern a accelerat semnificativ procesul. În acest context, agenția estimează că România poate accesa cea mai mare parte a finanțării rămase până la finalul anului 2026, susținând astfel investițiile publice și reformele structurale.

Conform raportului, perspectiva ratingului ar putea reveni la una stabilă prin implementarea completă și eficientă a programului de consolidare adoptat în2025, proces ce trebuie să continue și după 2027, chiar dacă într-un ritm mai moderat.