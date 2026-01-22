Video Economii periculoase: un apartament a devenit „castel de gheață” după ce a a fost tăiat de la încălzire

Un apartament din Trois-Rivières, Quebec, a ajuns într-o stare incredibilă: pereții, tavanul, mobilierul și electrocasnicele au fost acoperite de straturi groase de gheață, după ce țevile de apă s-au spart din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Pagubele sunt estimate la zeci de mii de dolari, iar proprietarul povestește că situația a fost cauzată de decizia unui chiriaș de a opri complet încălzirea înainte de a pleca în vacanță.

Jacques Nault, proprietarul apartamentului, a descris scena ca pe un adevărat „castel de gheață”: „Pereții, tavanul, mobilierul și electrocasnicele erau învelite în straturi groase de gheață, cu sculpturi abstracte formate natural, iar podeaua era acoperită cu aproximativ 30 de centimetri de gheață”, a declarat acesta pentru CTV News.

În contextul creșterii masive a prețurilor la energie, mulți încearcă să reducă cheltuielile. Nault atrage însă atenția asupra riscurilor: „Totul este scump. Costul vieții crește din ce în ce mai mult. Oamenii vor să economisească bani. Pentru ei, încălzirea nu pare să conteze prea mult. Dacă nu sunt acasă, își spun: «Hai să reducem costurile cu electricitatea». Nu cred că acesta este un mod bun de a economisi bani”.

Pagube masive și reconstrucție în așteptare

Înghețul extrem a făcut ca țevile să se spargă, inundând apartamentul. Jacques Nault explică urmările: „Este apă în tavan, în pereți, peste tot. Va apărea mucegaiul. Vom demonta, vom usca și vom reconstrui, în funcție de ceea ce este acoperit de asigurare”.

Fostul chiriaș a fost evacuat, însă rămâne neclar dacă proprietarul va deschide o acțiune legală pentru a-și recupera o parte din costurile lucrărilor de renovare.