Piața muncii din SUA dă semne de slăbiciune. 92.000 de locuri de muncă pierdute, șomajul a urcat la 4,4%

Numărul locurilor de muncă din economia Statelor Unite a scăzut luna trecută, o contracție neașteptată care a reaprins întrebările privind stabilitatea pieței muncii, potrivit BBC.

Conform celor mai recente date oficiale, numărul salariaților din Statele Unite a scăzut cu 92.000, iar rata șomajului a crescut la 4,4%, luând prin surprindere analiștii care se așteptau ca angajările să rămână stabile.

Este cea mai mare pierdere lunară de locuri de muncă din octombrie, când guvernul american a intrat în blocaj. Scăderea vine pe fondul îngrijorărilor că majorarea prețurilor petrolului, provocată de conflictul dintre Statele Unite și Israel cu Iran, ar putea afecta creșterea economică.

Aproape toate sectoarele au pierdut locuri de muncă, inclusiv cel al sănătății, care de obicei rămâne stabil, dar care a fost afectat de greve luna trecută.

Ocuparea forței de muncă în cadrul guvernului federal a continuat, de asemenea, să scadă, reducându-se cu 10.000 de posturi în ultima lună. De la atingerea unui vârf în octombrie 2024, numărul angajaților guvernului federal a scăzut cu 330.000, adică 11%, a anunțat Departamentul Muncii al Statelor Unite.

Instituția a precizat și că numărul locurilor de muncă create în decembrie și ianuarie a fost revizuit în scădere față de estimările inițiale.

Chiar dacă angajările din sectorul sănătății sunt așteptate să își revină, datele publicate reduc speranțele că piața muncii ar putea accelera după încetinirea din 2025, cel mai slab an pentru locurile de muncă de la începutul pandemiei, a declarat Samuel Tombs, economist-șef pentru SUA la Pantheon Macroeconomics.

„Ce stabilizare?”, a scris acesta într-o analiză publicată după raport. „Ideea că piața muncii a trecut de un punct de cotitură se prăbușește odată cu aceste cifre”.

Scăderea angajărilor a dus la declinul acțiunilor pe Wall Street și a crescut presiunea asupra președintelui american Donald Trump, care a promis în campania electorală că va îmbunătăți economia.

Într-un interviu pentru CNBC, Kevin Hassett, directorul Consiliul Economic Național al SUA, a declarat că se așteaptă în continuare la o creștere puternică ce ar putea stimula crearea de locuri de muncă în lunile următoare.

„Vor fi atât de multe activități încât toată lumea va putea găsi un loc de muncă dacă dorește”, a afirmat acesta.

Raportul complică și situația cu care se confruntă banca centrală a SUA. În mod normal, Rezerva Federală a Statelor Unite ar răspunde la slăbirea pieței muncii prin reducerea costurilor împrumuturilor pentru a stimula economia.

Totuși, analiștii avertizează că riscul unei creșteri susținute a prețurilor petrolului, care ar putea alimenta inflația, ar putea determina factorii de decizie să fie mai prudenți înainte de a lua o astfel de măsură.