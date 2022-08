Interlop filmat când lovește brutal o femeie. Poliția Capitalei s-a autosesizat

Interlopul Fane Văncică a fost filmat agresând fizic o femeie, iar imaginile au fost postate pe rețelele sociale. Poliția Capitalei a anunțat marți că s-a autosesizat în acest caz.

În imaginile pe care nu le difuzăm, se poate vedea cum femeia stă așezată în genunchi pe podea și este lovită cu brutalitate cu picioarele în cap, spate și stomac. La un moment dat, interlopul îi varsă pe capul femeii apa dintr-o frapieră.

Videoclipul difuzat de Antena 3, a fost distribuit pe rețelele sociale, dar ulterior a fost șters din cauza scenelor violente.

Interlopul Fane Vănică și-a cerut scuze după ce imaginile au ajuns virale: „Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naş, am chemat-o la mine, acum patru luni de zile şi am avut impresia că se uită pe un prieten. Şi când am avut impresia că se uită de Ahmed, m-am luat de ea.Am ajuns acasă şi ne-am certat. Nu ştiu dacă aţi observat că eram beat, nu luasem nici pastilele, eram vai de capul meu. Vreau să îi spun că îmi cer mii de scuze", scrie Hotnews.

Poliția Capitalei s-a autosesizat

„Încă din cursul zilei de ieri, 29 august a.c., polițiștii Secției 16 s-au sesizat din oficiu și au demarat verificările în vederea depistării persoanelor implicate și stabilirii condițiilor în care a avut loc evenimentul.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4”, transmite poliția într-un comunicat.