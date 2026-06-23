Video Influencerul Allin Borcan, reținut după ce s-a dat drept Piedone și a făcut „inspecții” în magazine

Influencerul Alin Borcan, cunoscut pe TikTok, a fost ridicat de autorități marți, 23 iunie, de la locuința sa din județul Timiș.

Potrivit Focuspress, influencerul, cunoscut pe rețelele de socializare drept ALLin, este acuzat că se dădea Cristian Popescu Piedone (fostul șef ANPC) și mergea în inspecție în magazine și benzinării.

Influencerul este cunoscut pentru provocările pe care le face pe Tik Tok, nefiind pentru prima dată când intră în conflict cu legea din cauza aceasta.

Potrivit surselor Adevărul, anul trecut, acesta a fost amendat cu 5000 de lei de Poliția Română, după ce a ieșit în fața casei pe jumătate dezbrăcat, ținând în mână o armă tip airsoft. Obiectul a fost confiscat de oamenii legii.

„În urma verificărilor efectuate, bărbatul, în vărstă de 30 de ani, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5000 de lei, conform Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, iar ca măsură complementară, arma tip airsoft a fost confiscată”, a transmis IPJ Timiș.

Locuința influencerului Alin Borcan a fost percheziționată în 2025, fiind suspectat de coruperea alegătorilor în campania lui Călin Georgescu. TikToker-ul i-a numit „hoți cu cagule” pe anchetatori și a susținut că aceștia au venit să-l caute pe Călin Georgescu în sertarele lui.

„Domnule Georgescu, fugiți că vă calcă hoții!”, a spus ironic Alin Borcan. El a adăugat că intenționează să „îi omoare pe cei care au venit mai devreme la el”.

De asemenea, acesta a lansat amenințări și la adresa jurnaliștilor prezenți la fața locului: „Nu mai veniți aici, că vă confund cu ăștia și trag în dumneavoastră”.