Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
„Indiana Jones al lumii artei”, omul-cheie în recuperarea Coifului de la Coțofenești: „Nu o fac pentru bani. Este o parte din sufletul României”

Operațiunea de recuperare a Coifului de aur de la Coțofenești, la mai bine de un an după ce a fost furat dintr-un muzeu olandez, a fost posibilă datorită colaborării dintre poliție și detectivul de artă Arthur Brand, supranumit „Indiana Jones al lumii artei”, scrie The Times.

Coiful de aur de la Coțofenești FOTO Ovidiu Udrescu
Coiful de aur de la Coțofenești FOTO Ovidiu Udrescu

Fericitul deznodământ nu ar fi fost posibil fără intervenția decisivă a celebrului detectiv olandez. Deși insistă că munca sa nu are nimic spectaculos, Brand s-a dovedit din  nou figura centrală într-un caz internațional de mare complexitate.

Coiful de la Coțofenești, o piesă de aur din secolul al V-lea î.Hr., a fost furat în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, într-un jaf violent în care hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în clădire, amintește presigioasa publicație.

În timp ce autoritățile olandeze au reușit să facă primele arestări în doar câteva zile, direcția anchetei a fost conturată decisiv de expertiza lui Arthur Brand, solicitat să consilieze investigația încă din primele ore.

Detectivul supranumit „Indiana Jones al lumii artei” a explicat că echipa a rămas optimistă tocmai pentru că analiza sa indica faptul că hoții nu avuseseră timp să topească artefactele. Evaluarea lui Arthur Brand a fost esențială: a schimbat ritmul anchetei și a menținut presiunea asupra suspecților, ceea ce a dus în final la recuperarea obiectelor.

Arthur Brand este supranumit „Indiana Jones al lumii artei” FOTO X
Arthur Brand este supranumit „Indiana Jones al lumii artei” FOTO X

„Coiful este o parte din sufletul României”

Pentru Arthur Brand, miza a fost mai mult decât profesională. „Coiful este o parte din sufletul României”, a spus el, subliniind importanța culturală a piesei, prezentă în manualele școlare și în simbolistica identitară a românilor. Tocmai încărcătura istorică a pieselor de patrimoniu l-a determinat să continue investigația chiar și atunci când pistele păreau să se epuizeze.

Epopeea coifului de aur de la Coțofenești: o lecție despre cum birocrația poate îngropa istoria

Rezultatul a venit după luni de muncă discretă, în care Arthur Brand,a navigat, ca de obicei, între informații din zona criminală, contacte din lumea artei și colaborarea strânsă cu poliția. În final, artefactele au fost predate prin intermediul avocaților suspecților — un scenariu tipic pentru cazurile în care Brand este implicat, deoarece reputația sa de negociator credibil facilitează astfel de „retrageri” fără violență.

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice furate au fost prezentate joi la Muzeul Drents, sub protecția poliției. Deși hoții au folosit explozibili, obiectele sunt aproape intacte, cu doar o mică îndoitură pe coif.

„Nu o fac pentru bani, ci pentru povești”

Brand estimează că doar 8–10% din operele de artă furate ajung vreodată înapoi la proprietarii de drept, motiv pentru care recuperarea Coifului de la Coțofenești este considerată o reușită excepțională și încă una care îi poartă semnătura.

„Nu o fac pentru bani, ci pentru povești”, spune detectivul, adăugând:

„Pentru momentele în care poliția și eu avem același scop și nu renunțăm.”

Pentru România, povestea are un final fericit: artefactele vor reveni în țară, iar autoritățile au anunțat că vor fi expuse publicului. Între timp, procesul celor trei suspecți urmează să înceapă în această lună.

„Episodul acesta ar trebui să ne dea de gândit”

Amintim că, după 14 luni de căutări, coiful getic de aur de la Coțofenești, dar și două dintre cele trei brățări dacice, furate în ianuarie 2025, au fost recuperate de autoritățile olandeze. Obiectele au fost prezentate public, jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă la Muzeul Drents din Assen, Olanda.

Parchetul a declarat că obiectele au fost recuperate în urma unor înțelegeri procesuale cu suspecții.

O epopee neplăcută și nefericită, dar care a avut până la urmă un final fericit. Mai ales că obiectele de tezaur nu sunt deteriorate iremediabil și se pot întoarce în România, la Muzeul Național de Istorie. Specialiști în patrimoniu din România spun însă că acest incident ar trebuie să fie o lecție pentru toți cei implicați în organizarea unor expoziții cu obiecte de patrimoniu atât de valoroase și că predarea lor către expoziții muzeale, dar și expunerea ar trebui să aibă loc după protocoale mai bine făcute care să limiteze șansele de reușită ale vânătorilor de comori. 

„Episodul acesta trebuie să ne dea de gândit și să tragem niște învățăminte. Mai ales despre modul în care trebuie reglementată organizarea și desfășurarea acestor expoziții în care sunt prezentate valori importante pentru identitatea românească, pentru patrimoniul cultural românesc. Procedurile trebuiesc bine reglementate și respectate”, precizează Dănuț Huțu, istoric și director al Direcției Județene pentru Cultură Botoșani.

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Anunț devastator despre starea lui Mircea Lucescu. Fiu lui, Răzvan Lucescu, a venit urgent în țară
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!