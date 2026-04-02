Nicușor Dan după recuperarea tezaurului dacic: „Păstrarea lui în siguranță înseamnă protejarea unor simboluri care ne definesc”

Președintele Nicușor Dan a reacționat după recuperarea Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice, subliniind importanța protejării patrimoniului național și felicitând autoritățile implicate în anchetă.

Într-un mesaj public, șeful statului și-a exprimat satisfacția față de deznodământul cazului și a evidențiat colaborarea internațională care a făcut posibilă recuperarea artefactelor. „Mă bucur că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești au fost recuperate și îi felicit pe procurorii români și olandezi care au făcut parte din echipa comună de anchetă. Apreciez, totodată, sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust)”, a transmis acesta.

Președintele a atras atenția că astfel de incidente trebuie să ducă la măsuri mai stricte în gestionarea obiectelor de patrimoniu. „Autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma, pe viitor, o gestionare mult mai atentă a unor obiecte de o importanță istorică și culturală excepțională pentru patrimoniul românesc, prin reguli mai stricte și aplicate corect”, a subliniat Nicușor Dan.

În același mesaj, acesta a insistat asupra valorii simbolice a tezaurului național, considerând că protejarea lui depășește sfera culturală. „Tezaurul național este parte a identității noastre istorice, iar păstrarea lui în siguranță înseamnă mai mult decât un simplu act de cultură: înseamnă protejarea unor simboluri care ne definesc, au un impact puternic asupra întregii societăți și reprezintă moștenirea viitoarelor generații”.

Contextul recuperării

Coiful și două brățări dacice au fost recuperate și se află în prezent în posesia anchetatorilor olandezi, urmând să fie prezentate publicului în perioada următoare. Potrivit autorităților, coiful prezintă ușoare deteriorări. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a confirmat că partea română a fost informată oficial despre evoluțiile din caz.

Piesele, care aparțin Muzeul Național de Istorie a României, au fost furate în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents. Jaful a durat doar câteva minute, timp în care hoții au reușit să sustragă unele dintre cele mai valoroase obiecte, evaluate la aproximativ 5,8 milioane de euro.

La mai puțin de o săptămână după furt, trei suspecți au fost arestați în orașul olandez Heerhugowaard. O femeie reținută inițial a fost ulterior eliberată, dar rămâne suspectă, în timp ce o a cincea persoană este în continuare căutată de autorități.