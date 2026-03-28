Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
TAROM a vândut cele patru Boeinguri 737-700NG pe care le deține. Primul avion a părăsit deja flota companiei

Compania aeriană TAROM a vândut toate cele patru aeronave Boeing 737-700NG din flota sa, iar primul avion de acest tip a părăsit România vineri, 27 martie.

Valoarea tranzacției și identitatea cumpărătorului nu au fost făcute publice. FOTO: Shutterstock

Aeronava înmatriculată YR-BGF, fabricată în 2001, a fost transferată vineri, 27 martie, către un aeroport din sudul Franței. Acesta efectuase ultimul zbor comercial pentru TAROM pe 4 martie 2026, pe ruta Paris – București, relatează BoardingPass.

YR-BGF era și singurul avion din flotă care mai purta schema specială de vopsire a alianței SkyTeam, din care TAROM face parte.

Procesul de retragere continuă cu aeronava YR-BGG, cunoscută pentru schema de vopsire retro TAROM. De asemenea, avionul YR-BGH urmează să fie scos din țară în perioada următoare, după ce va trece prin lucrări de mentenanță.

În flotă a mai rămas, temporar, doar aeronava YR-BGI, care urmează și ea să fie transferată către noul proprietar în următoarele săptămâni.

Valoarea tranzacției și identitatea cumpărătorului nu au fost făcute publice până în acest moment.

Cele patru aeronave Boeing 737-700NG au fost livrate către TAROM în perioada 2001–2003 și aveau o configurație de 116 locuri, dintre care 14 la clasa business și 102 la clasa economică.

În locul acestora, compania de stat va introduce în flotă aeronave moderne Boeing 737 MAX 8. Primele două unități sunt așteptate să ajungă la jumătatea anului 2026.

